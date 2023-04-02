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Özge Özprinçci 37'nci yaşını kutladı! Ünlü isimler partiye akın etti...

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#Özge Özprinçci#Burak Yamantürk#Kıvanç Tatlıtuğ
Özge Özprinçci 37nci yaşını kutladı Ünlü isimler partiye akın etti...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 12:48

Ünlü oyuncu Özge Özprinçci 37'nci yaşını eşi Burak Yamantürk ve dostlarıyla kutladı. Partiye Kıvanç Tatlıtuğ, Çağla Şıkel ve Birkan Sokullu gibi ünlü isimler katıldı.

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Oyuncu Özge Özpirinçci, uzun yıllar aşk yaşadığı oyuncu Burak Yamantürk ile 18 Eylül 2021'de nikah masasına oturmuştu.

Mutlu çift aynı yıl kızları Mercan'ı kucağına almıştı.

İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, özel hayatlarıyla gündemde.

Özge Özprinçci 37nci yaşını kutladı Ünlü isimler partiye akın etti...

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapan Özpirinçci ve Yamantürk, dün akşam büyük parti düzenlendi.

37'nci yaşını kutlayan Özge Özpirinçci, doğum günü etkinliğine dostlarını davet etti.

Ünlü isimlerin akın ettiği partiden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Özge Özprinçci 37nci yaşını kutladı Ünlü isimler partiye akın etti...

Necip Memili - Umut Evirgen - Birkan Sokullu - Burak Yamantürk

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DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI!

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizar, Birkan Sokullu sevgilisiEda Gürkaynak, Berrak Tüzünataç, Aslı İnandık, Umut Evirgen, Necip Memili, Ece Sukan ve Serkan Keskin, Özprinçci'yi yalnız bırakmadı.

Özge Özprinçci 37nci yaşını kutladı Ünlü isimler partiye akın etti...

Partinin en dikkat çeken ismi ise Çağla Şıkel ve Avukat sevgilisi Nail Gönenli oldu. Çift objektiflere mutluluk pozları verdi.

Özge Özprinçci 37nci yaşını kutladı Ünlü isimler partiye akın etti...

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#Özge Özprinçci#Burak Yamantürk#Kıvanç Tatlıtuğ

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