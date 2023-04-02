Özge Özprinçci 37'nci yaşını kutladı! Ünlü isimler partiye akın etti...

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Oyuncu Özge Özpirinçci, uzun yıllar aşk yaşadığı oyuncu Burak Yamantürk ile 18 Eylül 2021'de nikah masasına oturmuştu.

Mutlu çift aynı yıl kızları Mercan'ı kucağına almıştı.

İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, özel hayatlarıyla gündemde.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapan Özpirinçci ve Yamantürk, dün akşam büyük parti düzenlendi.

37'nci yaşını kutlayan Özge Özpirinçci, doğum günü etkinliğine dostlarını davet etti.

Ünlü isimlerin akın ettiği partiden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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Necip Memili - Umut Evirgen - Birkan Sokullu - Burak Yamantürk

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI!

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizar, Birkan Sokullu sevgilisiEda Gürkaynak, Berrak Tüzünataç, Aslı İnandık, Umut Evirgen, Necip Memili, Ece Sukan ve Serkan Keskin, Özprinçci'yi yalnız bırakmadı.

Partinin en dikkat çeken ismi ise Çağla Şıkel ve Avukat sevgilisi Nail Gönenli oldu. Çift objektiflere mutluluk pozları verdi.