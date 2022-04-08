Özge Borak klasik arabaları ustalıkla kullandı

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Oyuncular, Kocaeli ve İstanbul’da oluşturulan dev platolarda kamera karşısına geçti. Leyla Atakan’ı canlandıran Özge Borak’ın klasik arabalara olan düşkünlüğü sette çalışanları bir hayli şaşırttı.



Tarihi set kuruldu



Borak, senaryo gereği sürmesi gereken klasik otomobilleri usta bir yarış pilotu gibi profesyonelce kullandı. Atakan’ın babası olan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hasan Atakan’ı canlandıran maNga’nın solisti Ferman Akgül’ün ise beyaz bir at karşısında gösterildiği sahneler, merak konusu oldu.

Oyuncu, klasik arabaları çok sevdiğini söyledi.

Filmin diğer oyuncuları Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer ve Aylin Aras’ın ise kurulan tarihi sette uyum içinde çalıştığı gözlendi. Film, 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatını anlatıyor. Yapımın senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ üstleniyor.