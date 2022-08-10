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Özcan Deniz: Mutluluk entelektüel bir seçimdir. Herkes bunu başaramaz

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#Özcan Deniz#Feyza Aktan#Kuzey
Özcan Deniz: Mutluluk entelektüel bir seçimdir. Herkes bunu başaramaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 17:14

Özcan Deniz, oğlu Kuzey’le tatile çıktı. Oğlunun velayeti yüzünden eski eşi Feyza Aktan’la sık sık karşı karşıya gelen sanatçı Kuzey’le çekilen karelerini sosyal medya hesabına yükledi.

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EŞKİ EŞE GÖNDERME...

Deniz, o karelerin altına duygusal bir de not düştü:

Bugün,sen karpuzunu yiyip, kendi kendine şarkı söylerken, suratımda aptal aşık bir gülümsemeyle seni izlerken yakaladın beni:))sonra sordun!
Babaa
Söyle oğlum
Bana yakışıyor mu?
Ne "yakışıyor mu" oğlum!?
Mutluluk
Baba kurban Mutluluk herkese yakışır. Hele çocuklara çoook yakışır.En çok da sana oğlum.
Sana da baba❤❤❤❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Sonra dünyanın en güzel gözleriyle hınzır bir bakış atarak yemeye devam ettin..
Hayatımın en güzel, alt metinlerle dolu sohbetini yaptık seninle. Üstüne kitaplar yazılacak kadar dolu bir an'dı..
Evet oğlum; "mutluluk entelektüel bir seçimdir" Herkes bunu başaramaz... Senin 4 yaşında kavradığın şeyi, bir 'ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya...Herkese, her şeye inat sana eennn çok yakışanı yap ve heep mutlu ol... Ama bunu asla ama asla başkalarının mutsuzluğu üstüne inşaa etme! Baban zaman zaman "mutluluk düşmanları"na bu fırsatı bilerek ve de bilmeyerek verdi..Tabi'ki artık bu "fırsat" kimseye bir daha verilmeyecek! Sen sakın bu hataya düşme. Evet oğlum ikimize de çoook yakışıyor. Seni çok seviyorum canım oğlum... Mutluluğumuza 🧁🧁

Özcan Deniz: Mutluluk entelektüel bir seçimdir. Herkes bunu başaramaz

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#Özcan Deniz#Feyza Aktan#Kuzey

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