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Ozan Güven darp iddialarıyla gündeme gelmişti... 'Bu kötü günler geride kalacak'

Güncelleme Tarihi:

#Ozan Güven#Deniz Bulutsuz#Baba Sahne
Ozan Güven darp iddialarıyla gündeme gelmişti... Bu kötü günler geride kalacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 07:39

Ozan Güven önceki akşam katıldığı ödül töreninde darp ettiği iddiasıyla davalık olduğu eski sevgilisi Deniz Bulutsuz hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, “Yakında hepsi bitecek az kaldı” dedi.

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Ozan Güven önceki akşam Baba Sahne’de düzenlenen 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödül Töreni’ne katıldı.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u dövdüğü iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven “Yakında hepsi bitecek az kaldı, geri döneceğim. İsterdim ki Deniz Bulutsuz’u biraz araştırın, sizler de ne olduğunu görecektiniz. Mahkemede fotoğrafların photoshop, montaj olduğu ortaya çıkacak. Bu kötü günler geride kalacak” dedi.

Ozan Güven darp iddialarıyla gündeme gelmişti... Bu kötü günler geride kalacak

Deniz Bulutsuz, Ozan Güven tarafından darp edildiğine dair görsel kanıtlar ve darp raporu ile 2020 yılında mahkemeye başvurmuştu.

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#Ozan Güven#Deniz Bulutsuz#Baba Sahne

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