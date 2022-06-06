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Oyuncu Özgün Aydın ve Dilan Saltık evlendi

#Özgün Aydın#Dilan Saltık#Özgün Aydın
Oyuncu Özgün Aydın ve Dilan Saltık evlendi

Oyuncu Özgün Aydın uzun zamandır birlikte olduğu Dilan Saltık ile evlendi. Güldür Güldür ekibi Aydın'ı bu mutlu günde yalnız bırakmadı.

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Güldür Güldür”de ve DasDas Tiyatronun oyunlarında rol alan oyuncu Özgün Aydın, Dilan Saltık ile dünyaevine girdi. Dün akşam Fenerbahçe’de gerçekleşen düğün törenine; Necati Akpınar, Mert Fırat, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Didem Balçın ve Güldür Güldür ekibi oyuncuları katıldı.

Mutlu günlerinde yakın arkadaşları ve ailelerinin yalnız bırakmadığı ikilinin nikah şahitliklerini Didem Balçın ve Alper Kul yaptı. Çiftin nikah töreninde fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Oyuncu Özgün Aydın ve Dilan Saltık evlendi

"KARDEŞİM MURADINA ERDİ"

Kul, yakın arkadaşı Özgün Aydın ile Dilan Saltık'ın fotoğrafını, "Kardeşim muradına erdi." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

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Oyuncu Özgün Aydın ve Dilan Saltık evlendi

Doğa Rutkay da eşi Kerimcan Kamal ile verdikleri bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Özgün Aydın ve Dilan Saltık evlendi

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#Özgün Aydın#Dilan Saltık#Özgün Aydın

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