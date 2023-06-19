Oyuncu İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu evlendi

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Oyuncu ilker Aksum, 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girdi.

Çift dün Harbiye Orduevi'nde kıyılan nikah töreniyle evlendi.

İkiliyi bu anlamlı gününde yakın arkadaşları ve aile üyeleri de yalnız bırakmadı. Özel hayatı gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aksu'nun nefes koçu eşi aynı zamanda da tiyatroyla ilgileniyor.

52 yaşındaki ilker Aksum, 2008-2012 yılları arasında da Belgin Erdoğan ile evli kalmıştı.

Bero’nun maaşına zam yaptım

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Ebru Şallı önceki gün menajeri Özlem Erçağlar’la Baltalimanı’ndaki bir kafede görüntülendi.

Geçenlerde EYT yasasından faydalanarak emekli olduğunu ve 7 bin 500 lira maaş alacağını açıklayan Şallı, “Henüz ilk maaşımı almadım ama geçen hafta bayram ikramiyesi diye bir şey geldi, görünce şaşırdım” dedi.

Ünlü manken, emekli olunca oğlu Beren’in haftalığını artırdığını da söyledi: “Bero’nun maaşına zam yaptım.” Behlül AYDIN

Düğün yaz sonu

Serkan Keskin geçtiğimiz gün Arnavutköy’de görüntülendi. Acelesi olduğunu söyleyen oyuncu, elektrikli scooter Martı kiraladı.

Keskin, sevgilisi Meriç Aral’ın taktığı yüzük sorulunca evlilik hazırlığında olduklarını açıkladı: “Yaz sonuna doğru düğün yapmayı planlıyoruz. İstanbul’da olur herhalde.” (Sayit DURMAZ)

Ayakkabının önemi yok

Oğuzhan Koç önceki akşam Kocaeli Jolly Joker’de sahneye çıktı.

Kalın tabanlı ayakkabılarıyla sosyal medyada gündem olan Oğuzhan Koç, dinleyicilerine şöyle seslendi: “Uzun zamandır giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor. Bu gece 20 yıl boyunca yazdığım şarkıları söyleyeceğim. Sizler de eşlik ederseniz, o zaman ne ayakkabının, ne saçın, makyajın ne de üstümüzdeki gömleğin önemi kalır.”

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Göksel’e tam not

Göksel, yeni single’ı “Burda Kalayım” ile dijital müzik listelerine iddialı bir giriş yaptı. Ünlü şarkıcı, dinleyicilerinden tam not alan şarkısıyla listelerin zirvesine yerleşti.

“Burda Kalayım”, Göksel’in kurduğu müzik şirketi Soles Music ile Avrupa Müzik ortak yapımıyla yayınlandı. Söz ve müziği de sanatçıya ait şarkının klibi, Aytekin Yalçın yönetmenliğinde çekildi.