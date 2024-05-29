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Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetti... Acı haberi eşi duyurdu

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#Gülşah Çomoğlu#Oyuncu#Kanser
Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetti... Acı haberi eşi duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 15:10

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, hayatını kaybetti.

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2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu, kanser tedavisi görüyordu…

Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetti... Acı haberi eşi duyurdu

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından duyurdu:

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetti... Acı haberi eşi duyurdu

Gülşah Çomoğlu, 2018 yılında Gökhan Günal ile nikah masasına oturmuştu...

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'SEN BENİ BİTİRDİN GÜLŞAH'

Oyuncu Ceren Karakoç da arkadaşının fotoğrafını "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni." mesajıyla paylaştı.

Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetti... Acı haberi eşi duyurdu

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#Gülşah Çomoğlu#Oyuncu#Kanser

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