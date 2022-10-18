Oyuncu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı

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Doktorlar, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Çiçek Taksi, Tarzan Rıfkı, Böyle mi Olacaktı, Tatlı Hayat gibi dizi ve filmlerde rol alan 84 yaşındaki Demiray Erül, bir süre önce yaşlılığa bağlı nedenlerle rahatsızlandı. Bodrum Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Erül, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Erül, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Erül için bugün Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 84 yaşındaki Demiray Erül, gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı'na defnedildi.

Demiray Erül’ün eşi Mevhibe Erül, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı. Mevhibe Erül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Demiray çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. İnsanları hep seviyordu, onu da sevenler burada zaten. Başka söyleyecek sözüm yok, acım büyük” diye konuştu.

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DEMİRAY ERÜL KİMDİR?

İzmir'de 18 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Demiray Erül, sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başladı ve uzun süre bu kurumda çeşitli oyunlarda rol aldı.

Dans konusunda yetenekli olan Erül, tiyatro dışında sinema ve dizi filmlerde de oynadı ve aynı zamanda seslendirme yaptı.

Demiray Erül, Şehir Tiyatroları'nda "Bir Kavuk Devrildi", "Othello", "Utanç Duvarı", "Hapşırıklı Kral", "Kelebek Okulu", "Kara Kız", "Köşebaşı", "Kayıp Mektup", "Babanın Gorilleri", "Açgözlüler", "Gelin ile Kaynana", "İkili Oyun", "Haftabaşı", "Utanmazın Defteri", "Bir Kızılderili Efsanesi", "Çil Horoz", "Susuz Yaz", "Hırçın Kız", "Antonius ve Kleopatra", "Gazete-Gazete", "Karaların Memetleri", "Ahududu", "Bir Ata Krallığım", "Buzlar Çözülmeden", "Lüküs Hayat", "Büyük İkramiye", "Yıldızcı Kral İle Akıllı Soytarı" ve "Deli Eder İnsanı Bu Dünya" oyunlarında rol aldı.

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En son "Doktorlar" dizisinde Nihat Altındağ karakterini oynayan Erül, "Arka Sokaklar", "Köprü", "Cennet Mahallesi", "Kurtlar Vadisi", "Patron Kim", "Tatlı Hayat", "Çiçek Taksi", "İki Arkadaş", "Böyle mi Olacaktı", "Köşe Kapmaca", "İz Peşinde", "Milyarder" ve "Tarzan Rıfkı"da oyunculuk yaptı.