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Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler!

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#Burak Dakak#Leyla Tanlar#Binnur Kara
Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 13:21

'Güzel Günler' dizisinin oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak'ın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili sosyal medyadan yayınladıkları pozlarla birlikteliklerini ilan etti.

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Başrollerini Leyla Tanlar, Burak Dakak, Ecem Erkek, Binnur Kara, Zeynep Çamcı, Olgun Toker ve Yıldıray Şahinler’in paylaştığı ‘Güzel Günler’ dizisinin setinden aşk çıktı.

Dizide 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat veren Tanlar ile Dakak'ın arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, aşklarını ilan etti.

Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

"MUTLU YILLAR"

Birlikte Anıtkabir’e giden çiftten Burak Dakak, sevgilisiyle verdiği bu pozu, "Mutlu yıllar" notu ve kırmızı kalp emojisi ile paylaştı.

Leyla Tanlar da Dakak ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

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Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

 

AŞKINI İLAN ETTİ

Vatanım Sensin, Saygı, Şahin Tepesi ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerle tanınan Boran Kuzum, özel hayatıyla gündem oldu.

Yer aldığı projelerle sık sık gündeme gelen oyuncu, gönlünü meslektaşı Yasemin Szawlowski'ye kaptırdı.

Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

Bir süredir aşk yaşayan ikili, ilişkilerini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ilan etti. 30 yaşındaki Szawlowski, Instagram hesabından Kuzum'un kendisini öptüğü fotoğrafı paylaşarak nazar boncuğu emojisi koydu. Sevgilisinin paylaşımına yorum yapan Boran Kuzum ise kırmızı kalp emojisi koydu.

Emine Ün aşkını ilan etti

Emine Ün, AykKarakulakyan’la ilişkisini 45’inci yaş kutlamasında çekilen fotoğrafları paylaşarak ilan etti.

Emine Ün’ün doğum günü partisine sevgilisi Ayk Karakulakyan ve kızı Duru Kınay’ın yanı sıra Süheyl Uygur ile Behzat Uygur da katıldı.

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Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

'Sen benim biricik sevgilimsin'

'Menajerimi Ara' dizisiyle adını duyuran Ahsen Eroğlu, bir süredir Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor.

"RUH İKİZİMSİN"

Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik pozlarla kutlayan Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

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Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

Aşk tam gaz!

Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu.

Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

Eşi de oyuncu

Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

Aşkını dizi setinde buldu

Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

Rol arkadaşıyla evlendi

Oyuncu Berk Oktay gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı. Çift uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

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Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

Uyumlu ikili

Aras Bulut İynemli,Bilge Önal ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Bige Önal verdiği bir röportajda 'Kimse evlenmek zorunda değil. Bu tamamen kişinin kendi hayatını nasıl yaşamak istediğiyle alakalı. Hiç kimsenin de bununla ilgili bir fikir beyan etme hakkı yok bence.' açıklamasını yaptı.

Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz ile evli ve çiftin Cem adında bir oğlu var.

Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

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Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

Ruh ikizini buldu

Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

Mutlu aile

İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.

Oyuncu çiftten sürpriz paylaşım... Aşklarını ilan ettiler

 

 

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#Burak Dakak#Leyla Tanlar#Binnur Kara

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