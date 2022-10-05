Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, 48 yaşında ilk kez anne oluyor: İkizler yolda!

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İki Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, konuk olarak katıldığı Good Morning America adlı sohbet programında, eşi Philip Schneider ile birlikte ikiz bebek bekledikleri müjdesini verdi.

Swank "Bu benim uzun zamandır istediğim bir şeydi. Anne olacağım" dedi. Ünlü oyuncu sözlerini "Ve sadece bir tane değil, iki tane. Buna inanamıyorum" diye sürdürdü. Swank, bu mutlu haberi vermenin kendisini çok heyecanlandırdığını da sözlerine ekledi. Oyuncu durumunu "Tam bir mucize" diyerek nitelendirdi.Hilary Swank, mutlu haberi sosyal medya sayfasından da paylaştı.

'KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM'

Rol aldığı Alaska Daily adlı yapımla konuşulan Swank, daha sonra konuk olduğu Live with Kelly and Ryan adlı programda da hamileliği hakkında konuştu. "Şu anda kendimi harika hissediyorum" dedi.

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Hilary Swank, 2018 yılında Philip Schneider ile evlenmişti. Oyuncu 1999 tarihli Erkekler Ağlamaz filmiyle ve 2003 yılında da Milyonluk bebek ile iki kez en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazanmıştı.