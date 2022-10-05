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Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, 48 yaşında ilk kez anne oluyor: İkizler yolda!

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#Hilary Swank#Hamile#Hilary Swank 48 Yaşında Hamile
Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, 48 yaşında ilk kez anne oluyor: İkizler yolda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 18:06

Ünlü oyuncudan sürpriz haber! Üstelik de tam 48 yaşındayken. Ödüllü oyuncu, ilk kez anne olacağını ve ikiz bebek beklediğini duyurdu.

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İki Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, konuk olarak katıldığı Good Morning America adlı sohbet programında, eşi Philip Schneider ile birlikte ikiz bebek bekledikleri müjdesini verdi.

Swank "Bu benim uzun zamandır istediğim bir şeydi. Anne olacağım" dedi. Ünlü oyuncu sözlerini "Ve sadece bir tane değil, iki tane. Buna inanamıyorum" diye sürdürdü. Swank, bu mutlu haberi vermenin kendisini çok heyecanlandırdığını da sözlerine ekledi. Oyuncu durumunu "Tam bir mucize" diyerek nitelendirdi.Hilary Swank, mutlu haberi sosyal medya sayfasından da paylaştı.

Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, 48 yaşında ilk kez anne oluyor: İkizler yolda

'KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM'
Rol aldığı Alaska Daily adlı yapımla konuşulan Swank, daha sonra konuk olduğu Live with Kelly and Ryan adlı programda da hamileliği hakkında konuştu. "Şu anda kendimi harika hissediyorum" dedi.

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Hilary Swank, 2018 yılında Philip Schneider ile evlenmişti. Oyuncu 1999 tarihli Erkekler Ağlamaz filmiyle ve 2003 yılında da Milyonluk bebek ile iki kez en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazanmıştı.

50 YAŞINDA İLK KEZ ANNE OLMUŞTU: Bu arada Hilary Swank'ın gösteri dünyasının en geç yaşta anne olan ünlüsü olmadığını da hatırlatalım. Janet Jackson, 2017 yılında Katarlı milyarder eşi Wissam al Manna'dan ilk bebeğini dünyaya getirdiğinde 50 yaşındaydı.

 

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