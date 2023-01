Haberin Devamı

Oscar adaylarının açıklandığı sabah... Kimileri için sıradan bir Salı günü, kimileri içinse Twitter'da favori yapımlarını ölümüne savunduğu bir kan gölü. Bu yılın Oscar adayları arasında kutlanmaya değer pek çok cevher olsa da (Everything Everywhere All At Once ile Stephanie Hsu'nun 11 adaylığı var) geleneksel Akademi tarzına uygun olarak hor görülen pek çok yapım ve sanatçı var. Peki kimlerin hakkı yendi? Cevabı ve daha fazlası Mashable Türkiye'de...