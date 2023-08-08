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Oryantal Asena’nın baba acısı

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#Asena#Asena Çakmak#Burhan Çakmak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 16:44

Oryantal danslarıyla bir döneme damga vuran dansçı Asena Çakmak’ın babası 85 yaşında hayatını kaybetti. Bugün Didem'de cenaze törenine katılan Asena gözyaşlarına boğuldu.

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Didim Efeler Mahallesi, Gerçek Yalı sitesinde eşiyle birlikte yaşayan, 85 yaşındaki Burhan Çakmak hayatını kaybetti.

Burhan Çakmak’ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, babasının ölüm haberini alan Asena, eşi Hasan Dere ile Didim’e geldi.

Oryantal Asena’nın baba acısı

Didim Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak’ın cenazesi Denizköy Mezarlığı’nda defnedildi.

Asena Çakmak’ın cenazede hayli üzgün olduğu ve sık sık ağladığı görüldü.

Oryantal Asena’nın baba acısı

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Ayakta durmakta zorlanan Asena, “Baba acısı ne diyebilirim ki, çok üzgünüm” ifadelerini kullandı. Asena ile annesi, cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.

 

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#Asena#Asena Çakmak#Burhan Çakmak

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