Oryantal Asena’nın baba acısı

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Didim Efeler Mahallesi, Gerçek Yalı sitesinde eşiyle birlikte yaşayan, 85 yaşındaki Burhan Çakmak hayatını kaybetti.

Burhan Çakmak’ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, babasının ölüm haberini alan Asena, eşi Hasan Dere ile Didim’e geldi.

Didim Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak’ın cenazesi Denizköy Mezarlığı’nda defnedildi.



Asena Çakmak’ın cenazede hayli üzgün olduğu ve sık sık ağladığı görüldü.

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Ayakta durmakta zorlanan Asena, “Baba acısı ne diyebilirim ki, çok üzgünüm” ifadelerini kullandı. Asena ile annesi, cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.