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Ortalığı karıştıran sözler... 'Fiziğine güvenmeyen kadınlar acımasız oluyor'

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#Selen Görgüzel#Kayahan#Seni Versinler Ellere
Ortalığı karıştıran sözler... Fiziğine güvenmeyen kadınlar acımasız oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 08:11

Kayahan’ın “Seni Versinler Ellere” şarkısını söylerken detone olan Selen Görgüzel’e Işın Karaca, “Ama neden?” yorumunu yaptı. Ünlü isim ise Karaca’ya şu cevabı verdi: “Fiziğine güvenmeyen bazı kadınların acımasız tutumları olabiliyor.”

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Selen Görgüzel geçen akşam sahne aldığı mekanda merhum sanatçı Kayahan’ın “Seni Versinler Ellere” şarkısını seslendirdi.

Görgüzel’in performans videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok eleştiri aldı.

Ortalığı karıştıran sözler... Fiziğine güvenmeyen kadınlar acımasız oluyor

Işın Karaca, ünlü ismin şarkı söylemesine “Ama neden?” yorumunda bulundu. Selen Görgüzel, Karaca’ya şu cevabı verdi:

“Sesine güvenip bağırarak okumak ne kadar da rahatsız edici oluyormuş değil mi? Bir kadın, bir anne olarak verdiğimiz mücadelede birbirimizi desteklemek yerine, insanların kafasına basma çabası neden! Çalışma çabanızın hazımsızlık ve kıskançlıkla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Fiziğine güvenmeyen bazı kadınların acımasız tutumları olabiliyor.”

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İBRAHİM TATLISES’TEN DESTEK MESAJI

İbrahim Tatlıses, “Söylemezsem Olmaz” programının sunucusu Bircan Bali aracılığıyla Selen Görgüzel’e “Canlı performanslarda olur bu. Ben bile olmuşumdur” mesajını iletti.

Ortalığı karıştıran sözler... Fiziğine güvenmeyen kadınlar acımasız oluyor

Gözleri dolan Görgüzel, şunları söyledi: “Çok duygulandım. 3 saat mola vermeden performans sergiledim. Orada ne yaşadığımı da kimse bilemez! Meyve veren ağaç taşlanıyor.”

İŞİM BENİM KIRMIZI ÇİZGİM

Selen Görgüzel, sosyal medyada “Niye önüne gelen şarkı söylüyor?” yorumlarına ise şu sözlerle karşılık verdi: “Bu acımasızlığa isyan ediyorum. Her şeyi kaldırabilecek gücüm ve tahammülüm var. Ama işimle ilgili bir yaklaşım olduğu zaman duruyorum. İşim, kırmızı çizgim. Bu anlamda saldırıya hazır bir kitleyle yüzleşmek canımı acıtıyor.”

Ortalığı karıştıran sözler... Fiziğine güvenmeyen kadınlar acımasız oluyor

 

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#Selen Görgüzel#Kayahan#Seni Versinler Ellere

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