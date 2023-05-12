Ortalığı karıştıran sözler... 'Fiziğine güvenmeyen kadınlar acımasız oluyor'

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Selen Görgüzel geçen akşam sahne aldığı mekanda merhum sanatçı Kayahan’ın “Seni Versinler Ellere” şarkısını seslendirdi.

Görgüzel’in performans videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok eleştiri aldı.

Işın Karaca, ünlü ismin şarkı söylemesine “Ama neden?” yorumunda bulundu. Selen Görgüzel, Karaca’ya şu cevabı verdi:

“Sesine güvenip bağırarak okumak ne kadar da rahatsız edici oluyormuş değil mi? Bir kadın, bir anne olarak verdiğimiz mücadelede birbirimizi desteklemek yerine, insanların kafasına basma çabası neden! Çalışma çabanızın hazımsızlık ve kıskançlıkla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Fiziğine güvenmeyen bazı kadınların acımasız tutumları olabiliyor.”

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İBRAHİM TATLISES’TEN DESTEK MESAJI

İbrahim Tatlıses, “Söylemezsem Olmaz” programının sunucusu Bircan Bali aracılığıyla Selen Görgüzel’e “Canlı performanslarda olur bu. Ben bile olmuşumdur” mesajını iletti.

Gözleri dolan Görgüzel, şunları söyledi: “Çok duygulandım. 3 saat mola vermeden performans sergiledim. Orada ne yaşadığımı da kimse bilemez! Meyve veren ağaç taşlanıyor.”

İŞİM BENİM KIRMIZI ÇİZGİM

Selen Görgüzel, sosyal medyada “Niye önüne gelen şarkı söylüyor?” yorumlarına ise şu sözlerle karşılık verdi: “Bu acımasızlığa isyan ediyorum. Her şeyi kaldırabilecek gücüm ve tahammülüm var. Ama işimle ilgili bir yaklaşım olduğu zaman duruyorum. İşim, kırmızı çizgim. Bu anlamda saldırıya hazır bir kitleyle yüzleşmek canımı acıtıyor.”