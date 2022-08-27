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Örsel Çivit’ten Sevcan Yaşar'a sürpriz evlilik teklifi

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#Ahu Yağtu#Şükran Ovalı#Erol Evgin
Örsel Çivit’ten Sevcan Yaşara sürpriz evlilik teklifi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 09:45

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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'TANIŞTIĞIMIZ YERDE, TANIŞTIĞIMIZ TARİHTE...'

Sevcan Yaşar, müzisyen sevgilisi Örsel Çivit’ten evlenme teklifi aldı. Çivit, bu mutlu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:
“Cunda Ziya Bey Konağı’nda, tanıştığımız yerde, tanıştığımız tarihte teklif ettim. 19.19.19 aslında ayın 19’u saat 19.19 da teklif ettiğim için... Sevcan’ın haberi yoktu. O fotoğraf çekimi için geldiğini sanıyordu ve tamamen sürpriz oldu. Çok yakın dostlarımız vardı. Yurtdışından oyuncu arkadaşlarımız da bunun için geldi.”

Örsel Çivit’ten Sevcan Yaşara sürpriz evlilik teklifi

GİZEMLİ ARKADAŞ

Ahu Yağtu, geçtiğimiz gece Beyoğlu’nda bulunan Corridor adlı mekândaydı. İçeride bir erkek arkadaşıyla eğlenen Yağtu, çıkışta
onunla birlikte taksiye bindi.

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Örsel Çivit’ten Sevcan Yaşara sürpriz evlilik teklifi

Eski eşi Cem Yılmaz’la arasındaki nafaka krizi ve Selen Görgüzel’in konu hakkındaki yorumuyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Ahu Yağtu, arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

MİHRAN 4 YAŞINDA

Oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin, 4 yaşına giren kızları Mihran’ın yeni yaşını aile arasında organize ettikleri bir partiyle kutladı.

Örsel Çivit’ten Sevcan Yaşara sürpriz evlilik teklifi

Partiye ünlü oyuncunun yakın dostları Hazal Kaya, Songül Öden gibi isimler katıldı. Ovalı, partiden fotoğraflarını sosyal medyadan şu notla paylaştı: “Benim kızım iyi ki doğdun. Dilerim hep iyi insanlarla karşılaş. Hayat da sana, senin kadar cömert davransın. Hep söyledim, bu hayatta en çok senin annen olmayı sevdim.”,

LOKUM'UN SÜTÜ YETMEYİNCE

Erol Evgin, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü Instagram sayfasında bu kareyi yayınladı. Sanatçı, yavru köpekleri biberonla beslediği o anın hikâyesini şöyle anlattı:

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Örsel Çivit’ten Sevcan Yaşara sürpriz evlilik teklifi



 “14 Şubat 2018’de Gofret ve Lokum’un 11 yavrusu olmuştu. Lokum’un sütü yetmediği için biberonla süt veriyorduk yavrulara. Ne keyifliydi onları doyurmak.”

BODRUM'DA ZEKİ MÜREN'İ ANMADAN OLMAZ

Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro’daki ikinci konserini önceki akşam verdi.

Örsel Çivit’ten Sevcan Yaşara sürpriz evlilik teklifi

Sahnede 2 saat kalan sanatçı, repertuvarında Zeki Müren’in “Şimdi Uzaklardasın” şarkısına da yer verdi. Can, “Bodrum’da Zeki Müren’i yâd etmeden olmaz, bütün alkışlar ona gelsin” diyerek sanatçıya alkış istedi.

 

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#Ahu Yağtu#Şükran Ovalı#Erol Evgin

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