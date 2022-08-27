Örsel Çivit’ten Sevcan Yaşar'a sürpriz evlilik teklifi

Haberin Devamı

'TANIŞTIĞIMIZ YERDE, TANIŞTIĞIMIZ TARİHTE...'

Sevcan Yaşar, müzisyen sevgilisi Örsel Çivit’ten evlenme teklifi aldı. Çivit, bu mutlu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Cunda Ziya Bey Konağı’nda, tanıştığımız yerde, tanıştığımız tarihte teklif ettim. 19.19.19 aslında ayın 19’u saat 19.19 da teklif ettiğim için... Sevcan’ın haberi yoktu. O fotoğraf çekimi için geldiğini sanıyordu ve tamamen sürpriz oldu. Çok yakın dostlarımız vardı. Yurtdışından oyuncu arkadaşlarımız da bunun için geldi.”

GİZEMLİ ARKADAŞ

Ahu Yağtu, geçtiğimiz gece Beyoğlu’nda bulunan Corridor adlı mekândaydı. İçeride bir erkek arkadaşıyla eğlenen Yağtu, çıkışta

onunla birlikte taksiye bindi.

Haberin Devamı

Eski eşi Cem Yılmaz’la arasındaki nafaka krizi ve Selen Görgüzel’in konu hakkındaki yorumuyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Ahu Yağtu, arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

MİHRAN 4 YAŞINDA

Oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin, 4 yaşına giren kızları Mihran’ın yeni yaşını aile arasında organize ettikleri bir partiyle kutladı.

Partiye ünlü oyuncunun yakın dostları Hazal Kaya, Songül Öden gibi isimler katıldı. Ovalı, partiden fotoğraflarını sosyal medyadan şu notla paylaştı: “Benim kızım iyi ki doğdun. Dilerim hep iyi insanlarla karşılaş. Hayat da sana, senin kadar cömert davransın. Hep söyledim, bu hayatta en çok senin annen olmayı sevdim.”,

LOKUM'UN SÜTÜ YETMEYİNCE

Erol Evgin, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü Instagram sayfasında bu kareyi yayınladı. Sanatçı, yavru köpekleri biberonla beslediği o anın hikâyesini şöyle anlattı:

Haberin Devamı

“14 Şubat 2018’de Gofret ve Lokum’un 11 yavrusu olmuştu. Lokum’un sütü yetmediği için biberonla süt veriyorduk yavrulara. Ne keyifliydi onları doyurmak.”

BODRUM'DA ZEKİ MÜREN'İ ANMADAN OLMAZ

Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro’daki ikinci konserini önceki akşam verdi.

Sahnede 2 saat kalan sanatçı, repertuvarında Zeki Müren’in “Şimdi Uzaklardasın” şarkısına da yer verdi. Can, “Bodrum’da Zeki Müren’i yâd etmeden olmaz, bütün alkışlar ona gelsin” diyerek sanatçıya alkış istedi.