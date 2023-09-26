Onur Tuna: Benzerliğe ben de inanamadım

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Onur Tuna, CineGenna Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Son Akşam Yemeği’ filminde Mustafa Kemal Paşa’yı canlandırdı. Ünlü oyuncuyu makyajlı ve kostümlü olarak görenler Atatürk’e benzerliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Gerçekleşen değişim karşısında kendisi de çok etkilenen Onur Tuna “Hepimiz birer Atatürk genci olarak büyüdük, Atatürk bizim içimize işlemiş bir ideoloji. Benim için hem yeterince özenle çalışmam gereken hem de korkutan bir roldü ama makyaj ve saçla değişimler gerçekleştikten sonra Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliğimi görünce insanın tüyleri diken diken oluyor.

Kendimi Atatürk olarak görünce inanamadım. Bu anlatılacak bir duygu değil. Bir oyuncu olarak gerçekten çok mutluyum. Atatürk’ü oynamak benim için inanılmaz bir tecrübe” dedi.

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Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Onun bakışlarına kendimi çekmeye çalıştığımda onun kararlılığını hissettim. Her şeyden öte Atatürk rolünü oynamak benim için büyük bir gurur. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım izleyenler de güzel bir Atatürk izlerler.”

Bu özel çalışmada imzası bulunan makyaj sanatçısı Derya Ergün ve ekibi, 1923 tarihindeki Atatürk fotoğraf ve videolarını detaylı olarak analiz edip uygulamaya geçmeden önce prova makyajlar yaparak istedikleri sonuca ulaştılar.

Plastik makyaj yapmadık

Derya Ergün; “Onur Bey’in anatomisi burundan yukarı kadar Atatürk’e çok benziyor ve makyajı destekliyor. Aslında yüz hatları bize çok yardım etti. Lens bile kullanmamıza gerek kalmadı, böylece bakışlarındaki doğal ışıltı kaybolmadı. Plastik makyaj da yapmadık çünkü o zaman yüzün bütün karakteristik yapısı gidiyor, mimikler tamamen yok oluyordu. Sanatımızla katkıda bulunduğumuz bir Atatürk makyajı oldu” dedi. Ergün; Atatürk’ün saçları ince olduğu için özel olarak insan saçı kullanılan malzemelerle eklemeler yaptıklarını ve her çekim öncesi makyajın yaklaşık dört saat sürdüğünü de sözlerine ekledi.

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‘Son Akşam Yemeği’ Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, 27 Ekim Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek.