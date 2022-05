Haberin Devamı

Dünyaca ünlü popçu Kylie Minogue, hit şarkısı “Can’t Get You Out Of My Head”i çıkışından 20 yıl sonra Güney Koreli DJ Peggy Gou ile yeniden yorumladı.

İkiliyi dondurma markası Magnum bir araya getirdi. Şarkı ve klip ilk kez dün Cannes’da beğeniye sunuldu.

Etkinliğine oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.

Sosyal medya hesabından kırmızı halı fotoğraflarını paylaşan Deniz, güzelliğiyle adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz etkinlikte Kylie Minogue ile de tanıştı.