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Önce izin alacaksınız

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#Selin Işık#Efe Taşdelen#Cihangir
Önce izin alacaksınız
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 08:40

Selin Işık, yeni sevgilisi Efe Taşdelen ile Cihangir sokaklarında görüntülenmesine sinirlendi ve “Önce izin alacaksınız” dedi.

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Selin Işık önceki akşam Cihangir Kaktüs adlı mekandan kendi gibi oyuncu Efe Taşdelen ile görüntülendi.

Çift, flaşlar patlayınca muhabirlere tepki gösterdi ve sinirli bir şekilde “Sizin bu yaptığınız yasal değil. Siz, bize sormadan fotoğraflarımızı çekemezsiniz. Önce izin alacaksınız” dedi.

Önce izin alacaksınız

Çift, daha sonra sakinleşerek gazetecilere poz verdi ve ardından Cihangir sokaklarında kayboldu. Çift, aynı dizide rol alıyor.

Selin Işık, geçen yıl ise Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamış ikilinin evleneceğini iddia edilmişti.

 

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#Selin Işık#Efe Taşdelen#Cihangir

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