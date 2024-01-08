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Selin Işık önceki akşam Cihangir Kaktüs adlı mekandan kendi gibi oyuncu Efe Taşdelen ile görüntülendi.

Çift, flaşlar patlayınca muhabirlere tepki gösterdi ve sinirli bir şekilde “Sizin bu yaptığınız yasal değil. Siz, bize sormadan fotoğraflarımızı çekemezsiniz. Önce izin alacaksınız” dedi.

Çift, daha sonra sakinleşerek gazetecilere poz verdi ve ardından Cihangir sokaklarında kayboldu. Çift, aynı dizide rol alıyor.

Selin Işık, geçen yıl ise Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamış ikilinin evleneceğini iddia edilmişti.