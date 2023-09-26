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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde çekimleri tamamlanan ‘Hükümet Bey’de Fadile karakterine hayat veren ünlü oyuncu rolü kabul etme sürecinden bahsetti:

“Bir komedi filmi senaryosu okurken beni güldürüyorsa, rol de içime sindi ise o teklifi kabul ediyorum. Bu filmde de öyle oldu. Okudum, güldüm ve kabul ettim. Sette Fatih Yıldırım Hoca ile sohbet esnasında, henüz yazım aşamasındayken Fadile rolü için beni düşündüğünü ve başka da kimseyi düşünmediğini söyledi. Benim için bu projenin bu kadar özel olmasının bir sebebi de bu.”