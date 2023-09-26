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Okudum güldüm ve kabul ettim

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#Arzu Yanardağ#Fatih Yıldırım#Hükümet Bey
Okudum güldüm ve kabul ettim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 07:49

Arzu Yanardağ, yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım’ın yaptığı ‘Hükümet Bey’ filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde çekimleri tamamlanan ‘Hükümet Bey’de Fadile karakterine hayat veren ünlü oyuncu rolü kabul etme sürecinden bahsetti:

“Bir komedi filmi senaryosu okurken beni güldürüyorsa, rol de içime sindi ise o teklifi kabul ediyorum. Bu filmde de öyle oldu. Okudum, güldüm ve kabul ettim. Sette Fatih Yıldırım Hoca ile sohbet esnasında, henüz yazım aşamasındayken Fadile rolü için beni düşündüğünü ve başka da kimseyi düşünmediğini söyledi. Benim için bu projenin bu kadar özel olmasının bir sebebi de bu.”

Okudum güldüm ve kabul ettim

Arzu Yanardağ’ın başrollerini Erkan Bektaş ve Ayhan Taş’la paylaştığı ‘Hükümet Bey’ filmi 6 Ekim’de vizyona girecek.

 

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#Arzu Yanardağ#Fatih Yıldırım#Hükümet Bey

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