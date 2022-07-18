Okan Karacan yapımcı oldu

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Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu’nun yer aldığı “Filme Gel” için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Film ekibi geçen gün okuma provasında bir araya geldi. Çekimleri önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlayacak ve Çanakkale’de devam edecek projeyi hayata geçiren isim; sunucu, şovmen ve oyuncu Okan Karacan. Berton Medya adıyla kendi yapım şirketini kuran Karacan’ın yapımcılığını üstlendiği ilk sinema filmi olan “Filme Gel”, 2022’nin en beğenilen komedisi olmaya aday.