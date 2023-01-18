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Okan Bayülgen: Kendimle barışmaya çalışıyorum

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#Okan Bayülgen#Dada Salon Kabarett#Retouch Mag
Okan Bayülgen: Kendimle barışmaya çalışıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:56

Okan Bayülgen, ReTouch Mag’in yeni sayısına konuk oldu.

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Sanatçı verdiği röportajda, “Kesinlikle huysuzum. Kendimle ve her şeyle barışmaya çalışıyorum. Bunu 30-40 yıl içerisinde başarmak niyetindeyim” dedi.

Bayülgen, “İstediğiniz her şey oldunuz mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayır. Henüz istediğim gibi gitar çalamıyorum, henüz istediğim gibi yazamıyorum, iyi oynayamıyorum, henüz istediğim gibi seslendirme yapamıyorum, fotoğraf çekemiyorum, henüz istediğim gibi yönetemiyorum bir sürü işi.”

Okan Bayülgen: Kendimle barışmaya çalışıyorum

Sanatçı, sahibi olduğu Dada Salon Kabarett hakkında ise şunları söyledi: “Bir işe gitmeye ihtiyacım vardı. Bir iş yerine de... Benim başıma bu ‘Dada’lar kaldı. Uzun yıllardır beraber çalıştığım arkadaşlarımla kimi zaman işletmeci, kimi zaman televizyoncu, kimi zaman tiyatrocuyuz. Diğer çekim işleriyle beraber hepsini, aynı kişilerle ayakta tutmaya çalışıyoruz.”

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#Okan Bayülgen#Dada Salon Kabarett#Retouch Mag

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