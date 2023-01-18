Okan Bayülgen: Kendimle barışmaya çalışıyorum

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Sanatçı verdiği röportajda, “Kesinlikle huysuzum. Kendimle ve her şeyle barışmaya çalışıyorum. Bunu 30-40 yıl içerisinde başarmak niyetindeyim” dedi.

Bayülgen, “İstediğiniz her şey oldunuz mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayır. Henüz istediğim gibi gitar çalamıyorum, henüz istediğim gibi yazamıyorum, iyi oynayamıyorum, henüz istediğim gibi seslendirme yapamıyorum, fotoğraf çekemiyorum, henüz istediğim gibi yönetemiyorum bir sürü işi.”

Sanatçı, sahibi olduğu Dada Salon Kabarett hakkında ise şunları söyledi: “Bir işe gitmeye ihtiyacım vardı. Bir iş yerine de... Benim başıma bu ‘Dada’lar kaldı. Uzun yıllardır beraber çalıştığım arkadaşlarımla kimi zaman işletmeci, kimi zaman televizyoncu, kimi zaman tiyatrocuyuz. Diğer çekim işleriyle beraber hepsini, aynı kişilerle ayakta tutmaya çalışıyoruz.”