Okan Bayülgen: Aşk acısı yüzünden psikiyatra gittim

OKAN Bayülgen Zorlu PSM’nin YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye konuk oldu. İbrahim Selim’in sorularını yanıtlayan Bayülgen, programın “Gözlerimin İçine Bak” bölümünde sorulan “Hiç müthiş bir aşk acısı çektin mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:



“Çok, her kadından... Ben psikiyatra filan da gittim. Sevilme arzusu işte, bırakınca dünyam başıma yıkılıyor. Daha odun bir insan olmak isterdim, inceliklerden uzak olayım falan filan gibi şeyler. Ama olmadı. Kompleksler, çocukluktan kalan yani hepimizde olan ‘beni sevmeyecekler mi, beni çocukken neden evde bırakıp gittiler’ gibi ıvır zıvırlar yüzünden. Bütün bunlar toplanınca hayatta sevdiğin kişi kimse, bütün bu olanlar ona patlıyor. Yıllar içerisinde kendimi olgunlaştırıp bunlardan kurtulmaya çalıştım.”



10 SENEDİR USLU BİR ÇOCUĞUM



Aşkta karşısındaki insana eziyet etmeyi de bıraktığını ifade eden Okan Bayülgen, “En fena şey seni seven bir insana eziyet etmek. Dolayısıyla bunu yapmamak için kendimi donatmaya, durdurmaya çalıştım. Sanıyorum ki biraz olsun başarabildim. Hakikaten sizi seven bir insanı düşünün; seni sevmiş yani ne suçu var? O seni sevmiş, seni korumak, gözetmek istiyor ya da hastalanırsan üzülüyor. Başkasının umrunda değilsin ki. O seni seviyor, niye ona eziyet ediyorsun? Bu vesileyle kendimi ehlileştirdim, son 10 senedir de uslu bir çocuk olduğumu düşünüyorum” dedi.

Okan Bayülgen uzun yıllardır Selin Atasoy ile birlikte...