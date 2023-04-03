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Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler! 'Benim çekirdek ailem'

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#Hande Soral#İsmail Demirci#Ali Demirci
Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 13:38

Ünlü oyuncu 16 saat süren zorlu operasyonun ardından oğluna kavuşmuştu.

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Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs'ta dünyaya geldi.

16 saat süren zorlu doğumun ardından gözlerini açan Ali 10 aylık oldu. Bebeklerinin yüzünü gizli tutan Demirci çifti kural bozdu.

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

Çekildikleri aile pozlarını sosyal medyada paylaşan mutlu çift altına 'çekirdek aile' notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara çok sayıda da yorum yapıldı.

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

ÜNLÜLERDEN AİLE POZLARI

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Ünlülerin birçoğu aileleriyle birlikte çektirdikleri kimisi yıllar öncesine ait kimisi ise daha yeni olan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Binlerce beğeni alan bu kareleri sizler için bir araya getirdik. İşte, ünlü isimlerin Instagram'da paylaştıkları mutlu aile pozları...

Balım 14, Ateş 12, Mavi 1 yaşında!

Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun geçtiğimiz 2021 yılında üçüncü çocukları Mavi'ye kavuşmuştu.

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

Mutlu çift Mavi'nin yeni yaşını aile dostlarıyla birlikte kutladı. Partiden renkli kareler paylaşıldı.

Şebnem Uygun, paylaştığı fotoğraflara 'Balım 14, Ateş 12, Mavi 1... Mutlu yaşlar aşklarım' notunu düştü. Çiftin iki oğlu, bir kızı var!

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

Uzun zaman sonra evde buluşma!

Usta oyuncu Reha Özcan'dan aile fotoğrafı geldi. Canlandırdığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren Reha Özcan aile bireylerinin yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yoğun geçen çekimlerin yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan Özcan, aile bireyleriyle bir araya geldi o anları ölümsüzleştirdi.

Usta oyuncu paylaştığı bu karenin altına, 'Uzun zaman sonra, evde hep birlikte buluşma… Hayat hızlı akıyor. Sevmeye zaman kalmıyor. Hayallerini kurduğun dünya için, mücadele ederken, eğer ortak amaç yoksa, gereksiz bir telaş içine giriyorsun. Ortak amaç varsa, her buluştuğun an, müthiş keyifli. Çok özlemişim…' notunu düştü.

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

Diyetisyen Yeşim Temel Özcan ile evli olan Reha Özcan'ın Rüya ve Rüzgar adında iki çocuğu var.

AYLİN KONTENTE

Aylin Kontente, annesi ve babasının da yer aldığıaile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kontente fotoğrafın altına "Özledim" notunu düştü.

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Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

BEYAZIT ÖZTÜRK

Sunucu ve oyuncu Beyazıt Öztürk iki yaşında çekildiği bu fotoğrafla görenleri şaşırtıyor. Öztürk; fotoğrafta annesi Nurten Hanım, babası Ali Rıza Bey, kardeşi Korkut ve anneannesi ile birlikte.

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

HANDE YENER

Ünlü şarkıcı Hande Yener Babalar Günü'nde ailesiyle birlikte çektirdiği bu eski fotoğrafı sosyal medya hesabından "Babalar gününe özel, ailemle bir yaz tatilindeki çocukluk fotoğrafımı paylaşıyorum. Babalar günü kutlu olsun." mesajıyla yayınladı.

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

SANEM ÇELİK

Aliye dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Sanem Çelik, babasıyla bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

SEZEN AKSU

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu babası Sami Bey ve annesi Şehriban Hanım ile birlikte...

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

YELİZ YEŞİLMEN

Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen annesi ve babasıyla yer aldığı siyah beyaz fotoğrafı '80'ler artist aile' notuyla paylaştı.

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

ÖZCAN DENİZ

Annesi Kadriye Hanım, amcası, babası Sadık Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile objektiflere poz veren en sağdaki küçük çocuk Özcan Deniz.

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar'ın ilk evliliğinden bir kare. Babası Celal Bey, annesi Emral Hanım, ilk evliliğini yaptığı Mehmet Tecimer ve o sıralar henüz küçük bir çocuk olan Helin Avşar.

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Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

SERDATR ORTAÇ

Müzik dünyasının sayısız şarkıya imza atan ismi Serdar Ortaç, babası Mehmet Bey ve annesi Nesrin Hanım ile birlikte...

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

OKAN BAYÜLGEN

Okan Bayülgen annesi Ayla Hanım ve babası Ümit Bey ile birlikte...

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem

SADRİ ALIŞIK

Türk sinemasının usta oyuncularından Sadri Alışık, Kerem Alışık'ın sünnet düğününde kendisi gibi oyuncu olan eşi Çolpan İlhan ile buz pozu vermişti.

Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler Benim çekirdek ailem


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#Hande Soral#İsmail Demirci#Ali Demirci

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