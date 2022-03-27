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Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında? İşte Oğulcan Engin hakkında bilgiler

#Oğulcan Engin#Oğulcan Engin Kimdir
Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında İşte Oğulcan Engin hakkında bilgiler

Oğulcan Engin hakkındaki bilgiler zaman zaman merak konusu oluyor. Pek çok televizyonsever, bu isme dair detayları sorguluyor. Peki, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında?

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Oğulcan Engin'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Futbol geçmişi bulunan Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan ile reklam filmlerinde rol almıştı. İşte, Oğulcan Engin hakkında bilgiler...

Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990'da Ankara'da Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin ile ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. 1999 yılında 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minik takımında forma giymeye başladı. 2001 yılında lisansını aldı.Oğulcan, 2007-08 sezonundan itibaren Beşiktaş A2 takımında görev yaptı. 2,5 senede A2 takımda 31 maça çıkıp 4 gol attı.

Sakatlığı yüzünden uzun süre futboldan uzak kalan Oğulcan, forma şansı bulamadığı Beşiktaş'tan ayrılıp 2010 yılının Ocak ayında bedelsiz olarak Kasımpaşa SK takımına transfer oldu. 2007'de 2 kez Türkiye U-17 formasını giymeyi başarmıştır.2008'deki Piestany Turnuvası da Türkiye U-18 millî takım formasını giymiştir.

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Oğulcan Engin bir süredir oyuncu Miray Daner ile birlikte.

 

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#Oğulcan Engin#Oğulcan Engin Kimdir

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