Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşkı belgelendi

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Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen sevgililer, objektif karşısında utangaç tavırlar sergiledi. Muhabirleri geri çevirmeyerek poz veren ikili, soruları ise yanıtlamadı. Oğulcan Engin, “Bugünlük sizden müsaade isteyelim. Daha sonra müsait bir yerde sorularınızı içtenlikle cevaplarız” dedi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

BUGÜN ÇIKIYOR

Aleyna Tilki, “Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2” albümünde “Ayrı Gitme” şarkısıyla yer aldı. Düzenlemesine Ozan Çolakoğlu’nun imza attığı şarkı, bugün müzikseverlerle buluşacak.

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Tilki, şarkının duyurusunu aracı içinde verdiği pozları Instagram’da paylaşarak yaptı.

DILETTAANNE OLDU

Bir dönem Can Yaman’la aşk yaşayan İtalyan sunucu Diletta Leotta anne oldu. Beşiktaş’ın eski Alman kalecisi Loris Karius ile aşk yaşayan Leotta, ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Kızına Aria adını veren ünlü sunucu, hastane odasından fotoğraf paylaştı: “Bugün senin sayende yeniden doğdum. Hoş geldin Aria. Sen isteyebileceğimiz en güzel hediyesin.”

İMPARATOR DOĞDU

Farah Zeynep Abdullah, 34’üncü yaşını evinde arkadaşlarıyla verdiği partiyle kutladı.

Üzerinde “İmparator doğdu” yazan bir pasta kesen ünlü oyuncu, partiden fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

TABAK KIRIYORUZ, KALP KIRMIYORUZ

Fedon önceki akşam Bodrum’daki Highlight Otel’in içinde bulunan Aias’ta sahne aldı.

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İlerleyen dakikalarında tabak kıran Fedon, misafirlerine “Tabak kırıyoruz, kalp kırmıyoruz ama hesap gelince konuşacağım sizinle” diyerek takıldı.

YAPMAYIN BUNU!

Bir süredir Çağrı Telkıvıran’la aşk yaşayan Defne Samyeli, ayrılık dedikodusuna sinirlendi.

Defne Samyeli önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Buluştuğu arkadaşını uğurlayan Samyeli’ye Serdar Ortaç’ın “Kadınların eline ipleri bu kadar vermeyin” açıklaması hakkında ne düşündüğü soruldu. Ünlü isim, “Serdar Ortaç’ın açıklamasını bilmiyorum. Ben sadece benimle ilgili konularda açıklama yaparım, başkasının açıklamasını cevaplamam” dedi. Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran’la ayrıldıkları dedikodusu sorulduğunda ise sinirlendi: “Nereden ayrılmışım? Yapmayın bunu ne olursunuz!”(Sayit DURMAZ)

