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Oğluyla fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Kıvanç baba!

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#Ünlü Babalar Ve Oğulları#Kıvanç Tatlıtuğ#Kurt Efe Tatlıtuğ
Oğluyla fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Kıvanç baba
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 09:42

Ünlü oyuncu, oğlu ile fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya yıkıldı...

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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında stilist Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Kurt Efe, geçtiğimiz nisan ayında dünyaya geldi. 

Yeni yıl öncesi ailece İtalya tatiline çıkan çiftten Kıvanç Tatlıtuğ,oğlu ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 

Baba-oğulun fotoğrafı sosyal medyayı salladı. 

Oğluyla fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Kıvanç baba

ÜNLÜ BABALAR VE OĞULLARI

Canlandırdıkları karakterler, seslendirdikleri şarkılar ile hafızalarımızda yer eden ünlü isimler mesleklerinde olduğu kadar özel hayatlarında da başarılılar... Bazıları ünlü bir oyuncu, bazıları ise şarkıcı... Hepsinin ortak noktası ise baba olmaları... İşte ünlü isimler ve oğulları...

BURAK ÖZÇİVİT

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Oyuncu Burak Özçivit meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017 yılında muhteşem bir düğünle hayatını birleştirmişti. Çift 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla evliliklerini taçlandırmıştı. Mutlu çift şimdilerle ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor.

Oğluyla fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Kıvanç baba

TOLGA ÇEVİK

Kariyeri kadar özel hayatıyla da ilgi çeken Tolga Çevik, 18 yıl önce Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile evlenmiş önce oğlu Tan'ı daha sonra da kızı Tuna'yı kucağına almıştı. 'Tolgshow' programıyla seyirci karşısına çıkan Çevik, oğlu Tan'ın fotoğrafını paylaştı. 17 yaşındaki Tan Çevik babasına benzerliğiyle dikkat çekti.

Oğluyla fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Kıvanç baba

 

CEM YILMAZ

Komedyen Cem Yılmaz, 2012 yılında manken Ahu Yağtu ile nikah masasına oturmuş çift oğulları Kemal'i de aynı yıl kucağına almıştı. Evliliği yürütemeyen ikili 2013 yılında da anlaşmalı olarak boşanmıştı.Cem Yılmaz oğlu ile geçirdiği özel anları sevenleriyle paylaşıyor. 10 yaşındaki Kemal Yılmaz ve babasının buluşmaları büyük ilgi görüyor.

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Oğluyla fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Kıvanç baba

 

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Müzik dünyasından sinemaya geçip, filmleriyle büyük başarı kazanan Mahsun Kırmızıgül'ün ilk evliliğinden Mahmut adında bir oğlu var.

Kırmızıgül'ün 1989'da Gölgem Hanım'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen Mahmut babasının kaleme aldığı 'Prestij Meselesi' filminde rol alacak. Mahmut Kırmızıgül babasının gençliğine hayat verecek.

Oğluyla fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Kıvanç baba

 

ANNESİ DE BABASI DA ÜNLÜ

Çetin Tekindor meslektaşı Zerrin Tekindor ile 1987 yılında nikah masasına oturmuş çift 1989 yılında da oğulları Hira'yı kucağına almıştı. Daha sonra anlaşmalı boşanan çift ayrılığa fazla dayanamamış ikinci kez dünyaevine girmişti. Yeni bir sayfa açmayı deneyen çift aralarındaki sorunları aşamayınca 1999 yılında yollarını ayırmıştı. Arkadaş olarak hayatlarına devam eden ikilinin oğulları Hira büyüdü tiyatro ve kısa film yönetmeni oldu. Hira Tekindor'un en büyük destekçileri ise anne ve babası.

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Oğluyla fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Kıvanç baba

BABASININ KOPYASI

Oyuncu Mehmet Esen, Almanya'da yaşadığı dönemde psikiyatr Julia ile evlendi, bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu.

Oğluna Faruk adını veren Mehmet Esen çekildikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Oğluyla fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Kıvanç baba

EMRE ALTUĞ

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel 2008 yılında evlenmiş daha sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkilinin Kuzey(12) ve Uzay(10) adında iki oğlu var.

Her fırsatta oğullarıyla bir araya gelen Altuğ özel hayatından kesitleri de sevenleriyle paylaşıyor. Kuzey'i anneye benzeten takipçileri 'Uzay babasının kopyası' yorumlarında bulunuyor.

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Oğluyla fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Kıvanç baba

MUSTAFA SANDAL

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Mustafa Sandal'ın da iki oğlu var. Emina Jahovic ile evliliğinden dünyaya gelen Yaman ve Yavuz babaları gibi spor tutkunu. Yaman 14, Yavuz ise 10 yaşında.

Oğluyla fotoğrafı sosyal medyayı salladı... Kıvanç baba

 

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#Ünlü Babalar Ve Oğulları#Kıvanç Tatlıtuğ#Kurt Efe Tatlıtuğ

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