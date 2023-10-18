Can Tunaboylu’nun Aybike Çelik’e şiddet uyguladığı iddia edilmişti... 'Oğlum yapmaz' tartışması büyüdü

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AYBİKE Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun üyesi Can Tunaboylu’nun kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden darpa uğradığını gösteren fotoğrafları paylaştı. Çelik’in suçlamasını reddeden Tunaboylu, yargı süreci netleşene kadar bir süre dinlenmek üzere gruptan ayrıldığını duyurdu.

Müzisyenin oyuncu olan annesi Ayşe Tunaboylu’nun oğlunun iftiraya uğradığını söylemesi üzerine Aybike Çelik, bir açıklama daha yaptı. Çelik, anne Tunaboylu ile Yüzyüzeyken Konuşuruz’un konserindeki bir videosunu yayınladı ve şunları söyledi:

“Türkiye’deki bütün annelere soruyorum. Çocuğunuz size kız arkadaşının suratının canice darp edilmiş olan fotoğrafını gösterse kızı arayıp ‘Kızım ne oldu bir de senden dinleyelim’ demez misiniz? Hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra Can Tunaboylu’nun bana valiz indirmesini istedim. Çok sevdiğim bir sanatçı olan ve tanıştığım Ayşe Hanım maalesef bana sorma nezaketinde bulunmadı. O sırada benim de ikamet ettiğim eve gidersem polis çağıracağını söyledi. Ben de karakola gittim ve yasal süreci başlattım. Sanatçılığının önüne geçmiş bir ‘benim oğlum’ yapmazcılık var. Teşekkür ediyorum kendisine kültürlü bir sanatçının da duyarlı olamayabildiğini gösterdiği için.”

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Aybike Çelik, sosyal medya hesabından Ayşe Tunaboylu ’yla Yüzyüzeyken Konuşuruz’un konserine gittiği videoyu yayınladı. Can Tunaboylu ’nun annesi Ayşe Tunaboylu, oğlunun da darp raporu olduğunu söyledi:

“Tabii ki kadın olarak çok üzgünüm. Can’ın da elinde darp belgeleri var. Kadın, oğlumun üzerine panter gibi atlıyor. Klinik vaka bir kadın. Kadına şiddete karşıyım, benim oğlum da... Zaten kız, grubu dağıtmakla tehdit etmiş. Çok kötü bir ruh. Ben evladıma sonsuz güveniyorum. Zaten olay yargıda olduğu için susuyor. Bu ülkeye 60 yılımı verdim. Sanatçı olarak onurumla yaşadım. Haksızlığa uğrama duygusu beni gerçekten çok üzüyor. O kadar büyük haksızlık var ki bu olayda, öfkem çok yüklü.”



Konserleri iptal oluyor

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Yüzyüzeyken Konuşuruz’un canlı performansları iptal oluyor. İzmir’deki Menderes Belediyesi ve İzmir Coffee Festival’i grubun konserlerini programlarından çıkardı. Yaşananların ardından grup da bir süre sahneye çıkmama kararı aldığını duyurdu.

Aybike Çelik ise bir yazı yayınlayarak şunları söyledi:

“Grubun asil elemanlarından olmayan, bu şiddeti görmemiş ya da bildiği halde sessiz kalmamış müzik emekçisi arkadaşlara iptal edilen konserler için üzgünlüğümü bildirerek başlamak istiyorum. Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan faili çıkarınca, grubun diğer üyelerinin şiddetleri veya şiddete sessiz kalmaları aklanıyor mu?”