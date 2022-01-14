Oğlum dizisi oyuncuları ile merak ediliyor.. Oğlum dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

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Oğlum dizisi oyuncuları ile gündemde yer alıyor. Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Oğlum dizisinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor. Peki, Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Oğlum dizisi oyuncuları arasında; Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Songül Öden, Tümur Acar, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Kubilay Aka yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunun önümüzdeki günlerde daha net bir hal alması bekleniyor.