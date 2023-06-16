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O benim kurdelesi eksik hediyem

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#Nermin Bezmeni#Tolga Savacı#Aslı Örnek’Le Okur Arşivi
O benim kurdelesi eksik hediyem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 08:17

NERMİN Bezmen, Girift İşler YouTube kanalında yayınlanan “Aslı Örnek’le Okur Arşivi” adlı programa konuk oldu.

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İlk eşi Pamir Bezmen’i 2009’da kaybeden, 2015’te oyuncu Tolga Savacı ile evlenen ünlü yazar, ikinci kez bulduğu aşktan vazgeçmediğini dile getirirken bu konuda kadınların üzerinde baskı kurulduğunu söyledi:

“Tekrar aşkı bulup es geçenlere saygı duyarım ama anlayamam. Saygı duymamın nedeni şu; öyle bir kültürle yetiştiği zaman başka türlü düşünme şansı verilmiyor kadına. Toplumumuzda bir seçme zorunluluğu var. Çocuklara bile ‘Anneni mi seviyorsun, babanı mı?’ diye soruluyor. Kimse kimsenin yerini tutmaz. Hiçbir aşk, bir diğerinin yerine gelmez. Her aşkın kendine ait bir yeri vardır. Hele ölümle ayrılık olmuşsa. ‘Kocanı çok sevmiştin, bizi mi aldattın o kadar sene?’ denilmesini anlayamıyorum. Yaşarken aldatanlar var, bir şey olmuyor da kocam ölmüş, yeniden evlenmişim, bu aldatma mı oluyor?”

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Büyük acılar çektiğini de anlatan Bezmen, “Tolga bana yaşadıklarımın ardından hakikaten Allah’ın gönderdiği bir hediyedir; bir kurdelesi yoktu” diye konuştu.

Seçtiğim gibi yaşamaya hakkım var

Nermin Bezmen, “Benim hayat prensibim şu; bir başkasına zarar vermediğim, elinden lokmasını almadığım sürece kimse bana karışamaz, beni yönlendiremez, kimse bana tabu koyamaz. Benim, seçtiğim gibi yaşamaya hakkım var. Kimse beni yönlendiremez, ne düşüneceğimi, ne seçeceğimi, kiminle sevişeceğimi, kimin için üzüleceğimi dikte ettiremez” dedi.

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#Nermin Bezmeni#Tolga Savacı#Aslı Örnek’Le Okur Arşivi

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