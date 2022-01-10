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Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? Hayatı hakkında bilgiler

#Nursel Ergin#Nursel Ergin Kimdir#Nursel Ergin Kaç Yaşında
Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında Hayatı hakkında bilgiler

Nursel Ergin hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok programda sunuculuk yapan Nursel Ergin, ilk olarak ‘Var Mısın Yok Musun?’ programında yer almış ve adını burada duyurmuştu. Peki, Gelinim Mutfakta'da sunuculuk yapan Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Nursel Ergin geçtiğimiz haftalarda Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlendi. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Peki, Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? İşte Nursel Ergin hakkında bilgiler

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı Yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirmişti.

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