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Nuri Bilge Ceylan’a övgü: Türkiye için çok büyük gurur

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#Cannes Film Festivali#Breakthrough Artists Party#Nuri Bilge Ceylan
Nuri Bilge Ceylan’a övgü: Türkiye için çok büyük gurur
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 09:24

Ünlü oyuncular Meryem Uzerli ve Numan Acar, Variety ve Golden Globes’un ev sahipliğinde Cannes Film Festivali’nde düzenlenen ‘Breakthrough Artists Party’e (Çığır Açan Sanatçılar Partisi) katıldı.

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Partide Kelebek yazarı Barbaros Tapan’la bir araya gelen ünlü oyuncular, “Kuru Otlar Üstüne” filmiyle festivalin büyük ödülü Altın Palmiye için yarışan Nuri Bilge Ceylan’a övgüler yağdırdı.

Meryem Uzerli: “Türkiye için çok büyük gurur. Dünya çapında inanılmaz prestijli bir şey. Umarım çok iyi yerlere gelip süper sonuçlar alır. Türkiye yurtdışında ne kadar güçlü bir ülke olarak gösterilirse o kadar iyi herkes için.”

Numan Acar: “Nuri Bilge Hoca için çok mutluyum, Türk sineması için çok mutluyum. Filmin festivalde çok ses getireceğinden eminim. Nuri Bilge burada bir ikon. Benim de çok çalışmak istediğim bir usta.”

Nuri Bilge Ceylan’a övgü: Türkiye için çok büyük gurur

 

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#Cannes Film Festivali#Breakthrough Artists Party#Nuri Bilge Ceylan

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