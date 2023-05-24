Nuri Bilge Ceylan’a övgü: Türkiye için çok büyük gurur

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Partide Kelebek yazarı Barbaros Tapan’la bir araya gelen ünlü oyuncular, “Kuru Otlar Üstüne” filmiyle festivalin büyük ödülü Altın Palmiye için yarışan Nuri Bilge Ceylan’a övgüler yağdırdı.



Meryem Uzerli: “Türkiye için çok büyük gurur. Dünya çapında inanılmaz prestijli bir şey. Umarım çok iyi yerlere gelip süper sonuçlar alır. Türkiye yurtdışında ne kadar güçlü bir ülke olarak gösterilirse o kadar iyi herkes için.”



Numan Acar: “Nuri Bilge Hoca için çok mutluyum, Türk sineması için çok mutluyum. Filmin festivalde çok ses getireceğinden eminim. Nuri Bilge burada bir ikon. Benim de çok çalışmak istediğim bir usta.”