Nuri Bilge Ceylan'a övgü: Sinemayla roman yazıyor

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Uğur Vardan

Oyuncuların performansı olağanüstü

“Genel çerçevede iyinin ve kötünün bahçesinde dolaşan ‘Kuru Otlar Üstüne’, insan denen muammanın derinliklerine iniyor ve oradan yalnızlık, megalomani, ilgi, kendini beğenme, kıskançlık gibi temel meselelere uğruyor. Filmin bir de ideolojik limanları var; özellikle liberalizm, sosyalizm gibi. Toplumsal gidişata karşı aymazlık, bencillik, sadece kendi alanını koruma ve ‘erkeklik halleri’ de tartışmaya açılan kimi başlıklardan. Bir başka uğrak noktası da ülkenin ana meselelerinden biri olarak terörizm... Oyunculuklar olağanüstü. Öte yandan filmi bir romanın görselleştirilmesi olarak okumak da mümkün.”



Şenay Aydemir

Çok iyi yazılmış

“‘Kuru Otlar Üstüne’, ‘Kış Uykusu’ ve ‘Ahlat Ağacı’nı tamamlayan yeni bir halka gibi geldi bana. Nuri Bilge Ceylan’ın karanlık erkek karakterleri baş köşeye oturtup memleketi de bir fon olarak kullandığı bir anlatı bu. Çok iyi yazılmış ve görselleştirilmiş olsa da fazla ‘bilmiş’ bir film bana kalırsa.”



Selin Gürel

Senaryo ritmi kusursuz

“Ülkede kök salmış, kanıksanmış, ya da kabuk bağlamış, hem birbirine teğet geçen hem de birbirinden beslenen birçok yara, ‘Kuru Otlar Üstüne’de ayrı ayrı varlık gösteriyor. Senaryo ritminin kusursuz olduğu böyle bir filmin bir kitap gibi okunabilmesi gerçekten ulaşılması zor bir seviye.”



Suzan Demir

Yine taşradayız

“Nuri Bilge Ceylan’ın önceki filmleri ile bir hayli ortak paydada. Yine taşradayız ve yine uzun, akmayan, bıkkınlık veren zaman ve mekânın karakterler üzerinde yarattığı etkileri izliyoruz. Ceylan’ın güncel politikaya değdiğini de söyleyebiliriz.”



Olkan Özyurt

Ruhsal anatomisini çıkarıyor

“Nuri Bilge Ceylan, bir grup öğretmen üzerinden memleket insanının düşünsel ve ruhsal anatomisini çıkarıyor. Tabii en başta da erkeklerin. Kötücüllüğün izlerini sürüp gündelik ilişkilere sirayet eden bencilliği tartıştıra tartıştıra dört dörtlük anlatıyor. Bunları Çehovvari bir yaklaşımla sinemayla adeta roman yazarak yapıyor.”



Müjde Işıl

Politik dokunuşlar var

“‘Kuru Otlar Üstüne’, ‘Kış Uykusu’ ve ‘Ahlat Ağacı’ ile bir üçleme oluşturmuş gibi. Hem coğrafya hem de insanlık üzerinden nokta atışı tespitler yapıyor. Daha politik dokunuşlar eklemiş.”

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Perran Kutman ve Cihan Ünal’a onur ödülü

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BU yıl 30’uncusu gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde önceki akşam “onur ödülleri” sahiplerini buldu. Gani Müjde’nin sunumuyla gerçekleşen törende Perran Kutman ve Cihan Ünal ödül aldı. Perran Kutman, “Sinemamızın bir emekçisi olmak benim için onurların en büyüğü. Adana, sinemaya tutkulu insanların şehri demek” dedi.