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Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay'ın romantik anları

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#Nurgül Yeşiçay#Necati Kocabay#Veda Mektubu
Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabayın romantik anları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 11:14

Kanal D’nin sevilen dizisi “Veda Mektubu”nun başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la Marmaris’te tekne tatili yapıyor. Gözlerden uzak doğayla baş başa tatil yapan çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı.

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Nurgül Yeşilçay, “Veda Mektubu”nun çekimlerine kısa bir ara verdi. Ünlü oyuncu bu kısa arayı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tatil yaparak değerlendirdi.

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabayın romantik anları

Marmaris Bozburun’da arkadaşlarıyla tekne tatili yapan ünlü çift önceki gün objektiflere takıldı.

Aşka gelen Nurgül Yeşilçay sık sık sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu.

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabayın romantik anları

Neşeli tavırlarıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, arkadaş grubunu da kahkahaya boğdu.

Bir süre sonra görüntülendiğini fark eden Yeşilçay, gazetecilere eliyle kalp işareti yaparak selam verdi.

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Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabayın romantik anları

Çiftin gözlerden uzak bir bölgede tatil yaptığı yere, karadan ulaşım yok.

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabayın romantik anları

ŞEZLONG AŞIKLARI

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün Ortakent’te kaldıkları otelin plajında görüntülendi.

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabayın romantik anları

Gün boyu şezlonglarda güneşlemeyi tercih eden sevgililer, birbirlerine sarılıp öpücükler kondurdu. Denize girmek yerine sohbet eden ikili, akşamüzeri odalarına döndü.

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabayın romantik anları

 

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#Nurgül Yeşiçay#Necati Kocabay#Veda Mektubu

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