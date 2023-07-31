Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay'ın romantik anları

Haberin Devamı

Nurgül Yeşilçay, “Veda Mektubu”nun çekimlerine kısa bir ara verdi. Ünlü oyuncu bu kısa arayı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tatil yaparak değerlendirdi.

Marmaris Bozburun’da arkadaşlarıyla tekne tatili yapan ünlü çift önceki gün objektiflere takıldı.

Aşka gelen Nurgül Yeşilçay sık sık sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu.

Neşeli tavırlarıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, arkadaş grubunu da kahkahaya boğdu.

Bir süre sonra görüntülendiğini fark eden Yeşilçay, gazetecilere eliyle kalp işareti yaparak selam verdi.

Haberin Devamı

Çiftin gözlerden uzak bir bölgede tatil yaptığı yere, karadan ulaşım yok.

ŞEZLONG AŞIKLARI

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün Ortakent’te kaldıkları otelin plajında görüntülendi.

Gün boyu şezlonglarda güneşlemeyi tercih eden sevgililer, birbirlerine sarılıp öpücükler kondurdu. Denize girmek yerine sohbet eden ikili, akşamüzeri odalarına döndü.