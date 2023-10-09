Nur Tuğba Namlı: Çalışan bir anne olmak ailemize iyi geliyor

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◊ 3. çocuk düşünceni var mıydı?

- Büyük sürpriz oldu. İnanamadım, şaşırdım, mutlu oldum. Ne kadar duygu eklersem ekleyeyim eksik olur o anki hislerimi anlatmaya. İyi ki doğurdum, iyi ki 3 çocuklu bir anne oldum ama ilk birkaç hafta özellikle idrak etmem zor oldu.

◊ Son hamileliğiniz nasıl geçti?

- 3 hamileliğimde birbirinden çok farklıydı.Arden’e hamileliğimle hiç alakası yoktu. Arden’de son ana kadar enerjimden de hayatımdan da ödün vermeden yaşayabildim. Eliz ve Aren’e hamileliklerimde ise daha düşük tempo bir hayat sürmek zorunda kaldım. Aren’de erken doğum riskim vardı. İşe devam ediyor olsam da sürekli gözetim altındaydım. Daha rahat bir doğum için yürüyüş önerirler. Ben Aren’de yürüyemiyordum.

HAMİLELİĞİMİN 5. AYINDA ÇOCUKLARA SÖYLEDİM

◊ Çocuklara hamile olduğunuzu ne zaman ve ne şekilde söylediniz? İlk tepkileri ne oldu?

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- Karnım iyice belirginleşmeden söylemeyi doğru bulmadığım için 5. ayın sonlarına doğru bir gün tatilde ailecek kahvaltı yaparken onların görmeyeceği şekilde kamerayı açtım. Eşim Mustafa ile birlikte karnımda kardeşleri olduğunu söyledik. Şaşırdılar, mutlu oldular, sarıldılar, öpüştüler. Zaman kavramı çok net oluşmadığı için çocuklarda bir süre, ne zaman kardeşimiz gelecek soruları ile geçti ama ilk günden bu yana hep sevgi ile yaklaştılar.

◊ Doğuma dair unutamayacağınız bir anınız oldu mu?

- Aren’de artık 3. hamilelik ve haliyle 3. doğum olunca çok daha profesyoneldim. Erken doğum ihtimali yüksek olan bir hamilelik geçirdim ama Aren 39. haftada gelmemek için direnirken hastaneye yatacağım sabahın gecesi gelmeye karar verdi. Apar topar hastaneye gittik. İlk doğumda Mustafa bayılacak gibiydi artık 3. doğumda kordon bağını kendi kesti. Unutulmazdı gerçekten...

PAZAR GÜNÜNDEN HAFTAYI PLANLIYORUZ

◊ 3 çocuklu evde hayat nasıl akıyor?

- Öyle hızlı akıyor ki ben nasıl sabah, nasıl akşam, nasıl hafta sonu geldi anlamıyorum. Keyifli aslında. Rutinler olmadan 3 çocuklu hayat bir hayli zor olur. Buzdolabının üstünde bir planlayıcı takvimimiz var, servis saatlerinden tutun da akşam etkinliklerine kadar her şeyi pazar günü yazıyorum. “Seni çok seviyorum annecim” sözü ise en büyük ödül oluyor.

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◊ Doğumdan sonraki ilk günler hem bir bebek hem de iki çocukla birlikte nasıl geçti?

- Kolay dersem kimse inanmaz. Ben sadece birkaç hafta önce işe ara vermişim, doğum yapmışım, Arden 1. sınıf, Eliz ilk kez okula gidiyor ve evde bir bebek. Artık bundan sonrasını herkesin hayal gücüne bırakıyorum. Gerçekten hiç kolay değildi.

◊ Çocukların arasında tam olarak kaç yaş fark var?

- Arden 15.02.2016 doğumlu, şubatta 8 olacak. Eliz 11.09.2019 doğumlu, yeni 4 yaşında oldu. Aren 21.11.2022 doğumlu, kasım ayında 1 yaşında olacak. Böyle tek tek söyleyince büyük iş başardım, onu bir kez daha fark edip kendimle gurur duyuyorum...

Kalabalık sofraları, geniş aileleri, hep çok severdim. Bu cesaretim için gerçekten kendimi tebrik ediyorum.

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İSMİNİ ABİSİ VE EŞİM KOYDU

◊ Artık bebek bakımı size çok kolay geliyor olsa gerek...

- Her bebek kendine özgü. 3 çocuğumu da büyütürken tamamen farklı kolaylıkları ve zorlukları vardı. Ama şunu rahatça söyleyebilirim anne ne kadar rahat olursa bebek de o kadar rahat büyüyor. Çok fazla şeyi mükemmel yapmaya çalıştıkça daha çok yoruluyor daha çok yıpranıyorsunuz. Aren’de çok daha rahat bir anneyim. Rahat bir uyku içinse sanırım biraz daha sabretmem gerekiyor.

◊ Aren ismine nasıl karar verdiniz?

- Aren ismini oğlum Arden ve eşim koydu. Benim aklımda farklı isimler vardı, çok içime sinmiyorlardı. Zaten Arden kız kardeşinin ismini de kendi koymuştu. 3. bebeğimize de Mustafa ve Arden, “Aren” deyince “tamam” dedim. Tam ismi gibi parıl parıl bir bebek...

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DOĞUMA İKİ HAFTA KALA YAYINA ARA VERDİM

◊ 3. çocuk sonrasında ekrana yeniden dönüş yaptınız. Çalışmayı çok mu seviyorsunuz?

- Ben çalışmaktan besleniyorum. Doğuma 2 hafta kala yayına ara verdim, doğumdan 4 hafta sonra geri döndüm. Baktığınızda hiç kolay değil... Dünyaya yeni adapte olmaya çalışan bir bebek. Her gün canlı yayınla seyircisine gündemi anlatmaya çalışan bir kadın, uykusuzlukla baş etmeye çocuklarına yeterli, dengeli olmaya çalışan bir anne. Hepsini bir arada yapmaya çalışınca mucizelere tanık olmak gibi oluyor. Ama özetle şunu söyleyebilirim, çalışan bir anne olmak bana, bize, ailemize daha iyi geliyor. Zamanımı daha etkin, daha planlı kullanıyorum...

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İSTEDİKTEN SONRA O GÜÇ İÇİNİZDE

◊ 3. çocuklu annelere verebileceğiniz en büyük tavsiye sizce ne olur?

- Akışa teslim olun, kendinize güvenin, inanın... Siz istedikten, kendinizde o gücü bulduktan sonra yapamayacağınız, üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey yok. En güvenilir rehberiniz iç sesiniz ve bu arada en önemlisi yardım istemekten çekinmeyin. Geçtiğimiz gün şöyle bir cümle okudum çok hoşuma gitti. Böyle neon ışıklarla evin her yerine yazasım var: “Her şeye yetişmeye çalışmayın. Yapabiliyor olmanız, yapmanız gerektiği anlamına gelmez...”

◊ Çocuklarınızla ilgili en büyük hayaliniz nedir?

- Mutlulukla, emin adımlarla hayatlarını yaşamaları. Sevgilerini rahatlıkla ifade edebilen bireyler olmaları... Yaşadıkları için her an için şükür dolu olmaları, güven duygusunu azaltmadan hep fazlalaştırmaları, desteğin asıl dışardan değil de içerden geldiğini bilmeleri, şefkatli, vicdanlı, merhametli, dürüst kişiler olmaları. Hayallerim için sayfalar yetmez. Son cümlem hayallerinin hep var olması diyeyim.

◊ Bundan 20 sene sonra çocuklarınızla fotoğraf çektirirken içinizden ne geçer?

- Sanırım “İyi ki biz bir aileyiz, iyi ki bir aradayız” derim. Gülümsememiz de olur.

◊ 4. çocuğu düşünüyor musunuz?

- Bu soruyu hiç sorulmamış farz ediyorum. Allah’ım isteyen herkese nasip etsin.