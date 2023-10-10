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Nur Sürer: Yılmaz Güney kırmızı çizgimiz

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#Yılmaz Güney#Nur Sürer#Farah Zeynep Abdullah
Nur Sürer: Yılmaz Güney kırmızı çizgimiz
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 08:09

Türk sinemasının önemli isimlerinden Nur Sürer, genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın Yılmaz Güney’le ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

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O BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR

Nur Sürer, önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Usta oyuncuya Farah Zeynep Abdullah’ın Yılmaz Güney’le ilgili “Kadın döven, şiddet türleri açısından zengin, etkili silah kullanan” şeklindeki çıkışı soruldu. Genç oyuncu için “O beni hiç ilgilendirmiyor” diyen usta oyuncu tepkili konuştu:

Nur Sürer: Yılmaz Güney kırmızı çizgimiz

KİMSENİN HADDİ DEĞİL

“Hiç kimsenin haddi değil Yılmaz Güney’le ilgili konuşmak! Yılmaz Güney sinemanın kilometre taşıdır, o kadar. Onun yaptığı şu kadar şeyi yapsınlar, ondan sonra konuşsunlar. Yılmaz Güney bizim; yani sinemacıların kırmızı çizgisidir. Kırıldım tabii bu açıklamalara.”

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