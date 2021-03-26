Nur Fettahoğlu kimdir nereli kaç yaşında? Nur Fettahoğlu dizileri ve filmleri

Rize kökenli Nur Fettahoğlu Aysan, 12 Kasım 1980'de Duisburg'da doğdu. Nur Aysan, Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun çiftinin 3 kızından biridir. Kardeşlerinin isimleri Remziye, Selvinaz ve Muhammed Mustafa'dir.



Beşiktaş Lisesi'nde (şimdiki adıyla Beşiktaş Anadolu Lisesi) lise eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaya başladı. Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı. O sırada tanıştığı, şimdiki eşi Murat Aysan'ın etkisiyle eğitime devam etmeye karar verdi ve Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı okumuştur.



Nur, oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki Peyker rolüyle de yıldızı parladı. Ayrıca bazı firmaların reklam filmlerinde oynamıştır. Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaşan. Nur Fettahoğlu Muhteşem Yüzyıl ve Kardeş Çocukları dizilerinde boy göstermiştir.

İşte, Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı projeler;

Yıl Başlık Rol Notlar 2007 Gönül Salıncağı Aylin Arısoy Televizyon dizisi 2007 Benden Baba Olmaz Tülay Cenk 2008-2010 Aşk-ı Memnu Peyker Yöreoğlu Önal 2011 Kurtlar Vadisi Filistin Simone Sinema filmi 2011 Gişe Memuru Kadın 2011-2014 Muhteşem Yüzyıl Mahidevran Sultan Televizyon dizisi 2014-2015 Hayat Yolunda Şafak Günay 2015-2016 Filinta Süreyya 2017 Fi Billur İnternet dizisi 2017-2018 Payitaht "Abdülhamid" Abhaz Prensesi Efsun Televizyon dizisi 2018 Bozkır Dilara Eroğlu İnternet dizisi 2019 Kardeş Çocukları Umay Karay Televizyon dizisi 2020 Babil Eda 2021 Hükümsüz Melek İnternet dizisi 2021- Kağıt Ev Aylin Fırtına Televizyon dizisi

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