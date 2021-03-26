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Hayat
Haber Giriş: 26.03.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Nur Fettahoğlu kimdir nereli kaç yaşında? Nur Fettahoğlu dizileri ve filmleri

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Nur Fettahoğlu kimdir nereli kaç yaşında? Nur Fettahoğlu dizileri ve filmleri

Nur Fettahoğlu, oynadığı diziler ve filmler haricinde özel hayatı ile de gündemde yer alıyor. Kardeş Çocukları, Hükümsüz ve Babil gibi projelerde yer alan Nur Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteri ile öne çıkmıştı. Peki, Nur Fettahoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Rize kökenli Nur Fettahoğlu Aysan, 12 Kasım 1980'de Duisburg'da doğdu. Nur Aysan, Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun çiftinin 3 kızından biridir. Kardeşlerinin isimleri Remziye, Selvinaz ve Muhammed Mustafa'dir.

Beşiktaş Lisesi'nde (şimdiki adıyla Beşiktaş Anadolu Lisesi) lise eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaya başladı. Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı. O sırada tanıştığı, şimdiki eşi Murat Aysan'ın etkisiyle eğitime devam etmeye karar verdi ve Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı okumuştur.

Nur, oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki Peyker rolüyle de yıldızı parladı. Ayrıca bazı firmaların reklam filmlerinde oynamıştır. Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaşan. Nur Fettahoğlu Muhteşem Yüzyıl ve Kardeş Çocukları dizilerinde boy göstermiştir.

İşte, Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı projeler;

YılBaşlıkRolNotlar
2007Gönül SalıncağıAylin ArısoyTelevizyon dizisi
2007Benden Baba OlmazTülay Cenk
2008-2010Aşk-ı MemnuPeyker Yöreoğlu Önal
2011Kurtlar Vadisi FilistinSimoneSinema filmi
2011Gişe MemuruKadın
2011-2014Muhteşem YüzyılMahidevran SultanTelevizyon dizisi
2014-2015Hayat YolundaŞafak Günay
2015-2016FilintaSüreyya
2017FiBillurİnternet dizisi
2017-2018Payitaht "Abdülhamid"Abhaz Prensesi EfsunTelevizyon dizisi
2018BozkırDilara Eroğluİnternet dizisi
2019Kardeş ÇocuklarıUmay KarayTelevizyon dizisi
2020BabilEda
2021HükümsüzMelekİnternet dizisi
2021-Kağıt EvAylin FırtınaTelevizyon dizisi

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