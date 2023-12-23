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Nur Fettahoğlu: Cansu Dere ve Selma Ergeç benim canlarım

Güncelleme Tarihi:

#Nur Fettahoğlu#Cansu Dere#Selma Ergeç
Nur Fettahoğlu: Cansu Dere ve Selma Ergeç benim canlarım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 08:01

NUR Fettahoğlu önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

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 Oyuncu, “Doktor Sadık Ahmet’in hikâyesini anlatacak filmde Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet’i oynayacağım. 26 Aralık’ta galamız var. Gala elbisemi aldım ve heyecanla geceyi bekliyorum” dedi.

Fettahoğlu, şu sıralar kızı Elisa Güzin ile ilgilenmek dışında hiçbir şey yapmadığını söyledi:

“Sadece kızımla ilgileniyorum. Bol bol vakit geçiriyorum onunla. Başka da bir şey düşünmüyorum. Birkaç senaryo okudum ama beğenmedim. Çok iyi bir proje olmadığı sürece dizilerde yer almayı düşünmüyorum. Ama umudum var, güzel bir iş geleceğine eminim.”

Oyuncu, yakın arkadaşları Cansu Dere ve Selma Ergeç ile sık sık buluştuğunu da dile getirdi:

“Onlar benim canlarım. Çok seviyorum.” 

Nur Fettahoğlu: Cansu Dere ve Selma Ergeç benim canlarım

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#Nur Fettahoğlu#Cansu Dere#Selma Ergeç

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