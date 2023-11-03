Nükhet Duru'dan yıllar sonra gelen itiraf

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Her güne sabah dans ederek başladığını belirten sanatçı müziğin hayatındaki önemini şu sözlerle anlattı: “Şarkılarımı 30 yıl sonra dinlenir mi, diyerek söylüyorum. Beni müzik büyüttü, olgunlaştırdı ve öğretti. Her sahneye çıkışımda ilk günkü heyecanımı hissediyorum. Ellerim ve burnum buz gibi oluyor.”

Programda bir itirafta da bulunan Duru, “Ele Güne Karşı şarkısı bana gelmişti. Uymaz diye okumadım. Sonrasında Seyyal Taner aldı. 6 ay içinde söylemeyince MFÖ şarkıyı çıkarttı. Şarkı patlayınca çok pişman oldum” dedi.

Çocukluk yıllarına da değinen usta sanatçı, “3.5- 4 yaşlarında 4-5 kişi toplandığımızda kendimi hep şov yapmak zorunda hissederdim. Bu durum 11 yaşıma kadar devam etti” diye konuştu.