Nükhet Duru: O güzel aşklar günümüzde yok

Haberin Devamı

TÜRK müziğinin usta isimlerinden Nükhet Duru, sanatçı dostu İpek Tuzcuoğlu’nun YouTube’da yayınlanan “Hayatıma Dokunanlar” programına katıldı. İpek Tuzcuoğlu’nun “Günümüzde anlamlı sözler ve ritimler kalmamasını neye bağlıyorsun?” sorusuna cevap veren Duru, şöyle konuştu:

“Teknolojiye çok yapıştık. Doğru kullanmıyoruz. İyi şarkı çıkmama nedeni o güzel aşklar yok. Sevmeden sevişmeler dönemi diyorum ben. Bu tabii şarkının ve hayali geliştirecek olayların varlığını yok ediyor. Sadece müziğin matematiksel gerçeği kalıyor. Ben takılmadım öyle bir şeye. Hiçbir şey hakiki değil.”



SENA ŞENER BENİ ETKİLEDİ



Nükhet Duru, “Gençlerden sesiyle, besteleriyle seni etkileyen kimler var?” sorusunu da “Sena Şener. Kendi düzenlemesini, şarkısını yapıyor. Kendi şarkısını yazıyor. Hayatta sevişmekten ve birbirini fark etmekten daha önemli şeyler olduğunu da fark etmiş bir arkadaşım. Sena dinlediğim an beni etkiledi” şeklinde yanıtladı.

Haberin Devamı

Detone olsak dayak yerdik

Nükhet Duru, “Nerede duysanız tanıyacağınız sesler kalmadı. Saçlar, kıyafetler, davranışlar aynı. Sesler de zaten stüdyo marifetiyle düzenlenmiş. Ben başladığım dönem öyle küçük bir detone olsun dayak yerdik biz orkestra şefinden” diye konuştu.