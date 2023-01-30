Nilüfer: Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın

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Nilüfer önceki gün Nişantaşı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sanatçı, son dönemde yapılan otobiyografik filmleri çok beğendiğini ve hayatının sinema perdesine aktarılmasına sıcak baktığını söyledi:

“Bu tarz bir proje gelirse değerlendiririm ama şu anda yok. Geçenlerde öyle bir konuşma yapıldı. Doğru bir proje gelirse de olabilir. Fakat ben öldükten sonra yayınlansın isterim. Çünkü çok gerçek olmalı. Bu tarz işleri izliyorum, güzel oluyor.”

Nilüfer, sağlığının ise yerinde olduğunu belirtti: “Her şey yolunda sağlık sıhhat de güzel. Bu yıl bol bol konserler olacak. Belki bir single çıkarabilirim yaz başında.”

Nilüfer ayrıca kendisini dinleyen yeni kuşağa ayak uydurmakta zorlanmadığını açıkladı:

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“Ben, neysem oyum. Zorlanmıyorum. Birtakım şeyler değişiyor. Müziğin değiştiği gibi anlayışlar da değişiyor. İyiye mi kötüye mi gittiği tartışılır. Ama sonuçta kendi bildiğim yolda 50 yıldır ilerlemeye devam ediyorum ve edeceğim gidebildiğim kadar. Yeni kuşak 90’lı yıllardaki şarkıları öyle çok seviyor ki... Konserlerimde görüyorum, 13-14 yaşındaki çocuklar beni dinlemeye geliyor ve bayılıyorlar şarkılara. Tabii ki yeni kuşağı da yakalarız.”

Sezen’i sahnede çok özledik

Nilüfer, sahneleri bırakan yakın dostu Sezen Aksu ile görüştüklerini ve onu sahnede yeniden görmek istediğini söyledi: “Kendisini çok iyi hissediyor. Sahne düşüncesi yok ama bir an gelir fikri değişebilir. Onu sahnede çok özlediklerini düşünüyorum.”