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Nilüfer: Bunlar hassas konular

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#Nilüfer#Ayşe Nazlı#Kuruçeşme Açık Hava
Nilüfer: Bunlar hassas konular
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 07:56

TÜRK müziğinin önemli isimlerinden Nilüfer, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

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Kuruçeşme’de vereceği konser öncesinde kıyafet provasına geldiğini söyleyen sanatçı, “Konser öncesi koşuşturmaca içerisindeyim. Sağlık durumum da gayet iyi. Güzel işler yapmak için çalışıyorum” dedi.

Yakın zamanda yeni bir single için stüdyoya gireceğini açıklayan Nilüfer, “Genç nesilden beğendiğiniz isimler var mı?” sorusunu “Bunlar hassas konular, ben hiç girmeyeyim” diyerek yanıtsız bıraktı.

Ünlü sanatçı, kızı Ayşe Nazlı hakkında yöneltilen sorular üzerine de şöyle konuştu: “Kızım üniversiteyi bitirdi. Psikoloji okudu ve şu an bir anaokulunda çalışıyor. Zamanın ne göstereceğini bilemeyiz ama güzel düşüncelerimiz var onunla alakalı.”

 

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#Nilüfer#Ayşe Nazlı#Kuruçeşme Açık Hava

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