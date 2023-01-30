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Nilgün Belgün’e 120 bin liralık dava

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#Selmi Andak#Gülen Andak#Nilgün Belgün
Nilgün Belgün’e 120 bin liralık dava
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:36

Müzisyen Selmi Andak’ın kızı Gülen Andak, “Kalpten Kalbe” isimli tiyatro oyununda babasına ait “Hayat Sevince Güzel” isimli şarkıyı izinsiz şekilde kullandıkları iddiasıyla sanatçı Nilgün Belgün ile Epizot Görsel Sanat Yapımları şirketine 120 bin liralık tazminat davası açtı.

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Belgün ile yapım şirketinin avukatı, davanın reddini istedi: “Nilgün Belgün, tiyatro oyununda kendisine verilen görevi yerine getirmiştir. Nilgün Belgün, bu davanın tarafı değildir.”

Nilgün Belgün’e 120 bin liralık dava

Selmi Andak - Gülden Andak

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#Selmi Andak#Gülen Andak#Nilgün Belgün

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