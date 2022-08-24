Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan Bodrum'da balayında!

Güncelleme Tarihi:

#Nihat Doğan#Arzu Doğan#Aslı Bekiroğlu
Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan Bodrumda balayında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 11:27

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

Bodrum tatili

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan, balayı için Bodrum’u tercih etti. Yeni evli çift, tatilden pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Doğan, eşi ile selfie çekmeyi ihmal etmedi.

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan Bodrumda balayında

Giderleri benden fazla

Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Oyuncu, köpeğini yürüyüşe çıkardığını söyledi ve ekledi: “Köpeğimin bakımı ve kuaför giderleri benden fazla neredeyse. Biraz süslü kendisi.”

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan Bodrumda balayında

Kış insanıyım

Büşra Develi önceki gün Nişantaşı’nda motosikletinin üzerinde objektiflere yansıdı. Kaskını takarak poz veren Develi, “Küçük bir alışveriş yaptım, sizden müsaade isteyeceğim. Bugün gerçekten çok sıcak, yandım. Motosikletime binip biraz serinlemek istiyorum. Ben yaz insanı değilim, daha çok kışı seviyorum” dedi.

Haberin Devamı

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan Bodrumda balayında

Mesafeyi koruyalım

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, Kanal D’de yayınlanan “Üç Kız Kardeş” dizisinde rol alan sevgilisi Berker Güven’le önceki akşam Cihangir sokaklarında görüntülendi. Uzun zamandır aşk yaşayan ünlü çift muhabirleri fark edince aralarındaki mesafeyi açıp yürüyüşlerine öyle devam etti. (Sayit DURMAZ)

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan Bodrumda balayında

Bu kez farklı

İddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ünlü şarkıcı, salaş elbisesiyle dikkat çekti. Gülşen’i gören hayranları “sahnelerden çok farklı” yorumunu yaptı.

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan Bodrumda balayında

Haberin Devamı

 

 

 

 

Ölümden döndüm

Cansu Taşkın önceki gün annesiyle Aqua Florya AVM’deydi. Taşkın, yakın zamanda trafik kazası geçirdiğini söyledi: “1 hafta önce Alaçatı’da büyük bir kaza atlattım. Arkadan arabama çarptılar, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yola geçsem kamyonun altında kalacaktım. Ölümden döndüm. Köpeğim de arabadaydı. Çok ağladım, psikolojik travma yaşadım. Arabamda da 200 bin TL değerinde masraf çıktı. Allah can sağlığı versin.”

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan Bodrumda balayında

 

Dizi setlerine döneceğim

Aylin Paksoy önceki gün Nişantaşı City’s’de alışveriş yaparken görüntülendi. Oyuncu, yeni sezon için birçok teklif aldığını söyledi: “Şu an eğitimim devam ediyor. Düşündüğümden daha çok dizi teklifi aldım. Ne yapacağımı inanın ben de bilmiyorum. İçime sinen bir projeyle ben de dizi setlerine döneceğim.”

Haberin Devamı

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan Bodrumda balayında

Uçtular

Oyuncu Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan’le önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi.

Öztürk, eşiyle iddiaya girerek ‘flyboard’ yaptı. Su üzerinde dengede durmayı deneyen çift eğlenceli anlar yaşadı. İddianın kazananı ise Eylül Öztürk oldu. İddiayı kaybeden Kenan Özkan, “Sağlık olsun yabancıya kaybetmedim. Ben de aşkta kazandım” dedi.

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan Bodrumda balayında

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nihat Doğan#Arzu Doğan#Aslı Bekiroğlu

BAKMADAN GEÇME!

Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk
Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor

Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

#Rus Turist
Yine kraliyet ailesine bomba attı: Oğlumun yangından kurtulduğu gün bile çalışmak zorunda kaldım

Yine kraliyet ailesine 'bomba' attı: Oğlumun yangından kurtulduğu gün bile çalışmak zorunda kaldım

#Meghan Markle

BAKMADAN GEÇME!

Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk
Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor

Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

#Rus Turist
Yine kraliyet ailesine bomba attı: Oğlumun yangından kurtulduğu gün bile çalışmak zorunda kaldım

Yine kraliyet ailesine 'bomba' attı: Oğlumun yangından kurtulduğu gün bile çalışmak zorunda kaldım

#Meghan Markle