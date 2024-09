Neşeli aile

Haberin Devamı

Ali Atay günü plajdaki mekânda geçirirken, çocuklarını denize sokan Hazal Kaya’ya bakıcıları yardımcı oldu.



Hazal Kaya kızıyla ve oğluyla ilgilenirken keyifli anlar yaşadı. Minik bebeği Leyla Süreyya’nın sudaki tepkileri de ünlü oyuncuyu çok güldürdü. Kaya, sevimliliğiyle plajda ilgi odağı olan kızını öpücüklere boğdu.

AŞK ADINA DUR!

İspanya tatiline devam eden Eda Taşpınar, Minorka Adası’ndan yaptığı son paylaşımla sosyal medyada ses getirdi. Kayalıklar üzerinde güneşlenen sosyetik isim, fotoğrafını “Stop in the name of love” (Aşk adına dur) notuyla yayınladı.