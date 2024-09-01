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Neşeli aile

Güncelleme Tarihi:

#Hazal Kaya#Ali Atay#Fikret Ali
Neşeli aile
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 08:45

Yaz sezonunu Çeşme’de geçiren Hazal Kaya ile Ali Atay, önceki gün çocukları Fikret Ali ve Leyla Süreyya’yla birlikte Alaçatı’daki bir plajda görüntülendi.

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Ali Atay günü plajdaki mekânda geçirirken, çocuklarını denize sokan Hazal Kaya’ya bakıcıları yardımcı oldu.

Neşeli aile

LEYLA’NIN DENİZ KEYFİ
Hazal Kaya kızıyla ve oğluyla ilgilenirken keyifli anlar yaşadı. Minik bebeği Leyla Süreyya’nın sudaki tepkileri de ünlü oyuncuyu çok güldürdü. Kaya, sevimliliğiyle plajda ilgi odağı olan kızını öpücüklere boğdu. 

AŞK ADINA DUR!
İspanya tatiline devam eden Eda Taşpınar, Minorka Adası’ndan yaptığı son paylaşımla sosyal medyada ses getirdi. Kayalıklar üzerinde güneşlenen sosyetik isim, fotoğrafını “Stop in the name of love” (Aşk adına dur) notuyla yayınladı.

Neşeli aile


 

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#Hazal Kaya#Ali Atay#Fikret Ali

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