Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Neşe Erberk kızı için destek istedi

Güncelleme Tarihi:

#Selin Gurdikyan#Neşe Erberk#Miss Supranational
Neşe Erberk kızı için destek istedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:21

Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk, Miss Supranational yarışmasına hazırlanan 22 yaşındaki kızı Selin Gurdikyan için sosyal medyadaki takipçilerinden moral desteği istedi.

Haberin Devamı

Selin Gurdikyan, Miss Turkey 2022’de üçüncü seçilerek Miss Supranational’a katılmaya hak kazanmıştı.

Neşe Erberk, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Selin, 14 Temmuz’da Polonya’da Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek için hazırlanıyor. Instagram hesabından moral desteğine ne dersiniz?”

Neşe Erberk kızı için destek istedi

Gurdikyan da kendi Instagram sayfasında 2018 yapımı Winnie the Pooh uyarlaması “Christopher Robin” filminden bir repliği paylaştı: “İnandığından daha cesur, göründüğünden daha güçlü ve düşündüğünden daha akıllısın.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selin Gurdikyan#Neşe Erberk#Miss Supranational

BAKMADAN GEÇME!

Robotlar işimizi elimizden mi alacak Hangi meslekler risk altında Ya sınırları zorlayacak ya da üretme becerimizi kaybedeceğiz

Robotlar işimizi elimizden mi alacak? Hangi meslekler risk altında? 'Ya sınırları zorlayacak ya da üretme becerimizi kaybedeceğiz'

#Yapay Zeka
Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık