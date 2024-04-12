'Neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı' Baba kız arasında neler oluyor?

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Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra nikah masasına oturan ve ikinci çocuğuna 7 aylık hamile olan Tuğçe Tayfur'un evlendikten sonra babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe gitmeyen usta sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

NEDEN BIRAKIP KAÇTIĞIMI ANLADINIZ MI?

Sanatçının Instagram hesabından "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" mesajı paylaşıldı.

Tuğçe Tayfur ise isim vermeden babasının basın danışmanı Şirin Gözalıcı’ya hedef aldı. Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil; yardımcısı Şirin Gözalıcı’nın yazdığını söylese de gerçek ortaya çıktı.

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KİM NE YAPARSA KENDİNE YAPAR

Ferdi Tayfur paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyleyip, "Kim ne yaparsa kendine yapar" açıklamasını yaptı.

ARAMIZA GİRMENE İZİN VERMEYECEĞİM

Tuğçe Tayfur ise paylaşımın altına "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi 'bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar.' İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin. Ona çok şey öğreteceğim daha" dedi.

KIZININ NİKAHINA KATILMADI

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un Sivas'ta gerçekleşen nikahına katılmaması gündeme gelmişti. Tuğçe Tayfur, anne ve babasının bu evliliğe sıcak bakmadığı iddialarına "Anne ve babamın rızası vardı" diyerek cevap vermişti.