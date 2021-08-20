Necla Nazır kimdir? Hangi filmlerde oynadı?

Necla Nazır 16 Nisan 1956 Yunanistan'ın İskeçe kentinde dünyaya geldi.

16 yaşında "sinema güzeli” olarak tanınan Necla Nazır önceleri fabrikada işçi olarak çalıştı. Daha sonra Yeşilçam’ın güzel ve masum yüzlü oyuncusu oldu. Bir tane de albüm çıkardı.

Ferdi Tayfur ile evlenen Necla Nazır'ın Tuğçe isminde bir kızı var. Çift günümüzde birlikte değiller.

Hakkını Helal Et (2008) TV dizisi

Sevgi Ana (2002) TV dizisi

155 Polis İmdat (1994) TV dizisi

Kıvılcım (1993)

Önce Kuşlar Öttü (1989)

Ceylan (1989)

O Bir Melekti (1987)

Hayat Oyunu(Meral) (1987)

Yarın Artık Bugündür (1987) TV dizisi

Sevgili Bebeklerim (1987)

Sen Ağlama (1987)

Merdoğlu Ömer Bey (1986)

İçimde Bir His Var (1986)

Yıkılmışım Ben (1986)

Gün Doğmadan (1986)

Affet Allah'ım (1986)

Her Şeyim Sensin (1985)

Birkaç Güzel Gün İçin (1984)

Ölmez Ağacı (1984)

Çarıklı Milyoner (1983)

Ve Recep ve Zehra ve Ayşe (1983)

Çocuklar Çiçektir (1983)

Bir Yudum Mutluluk (1982)

Bir Damla Ateş (1981)

Olmaz Olsun (1981)

Ben Topraktan Bir Canım (1980)

Adak (1980)

Durdurun Dünyayı (1980)

Yoksul (1979)

Fadile (1979)

İnsan Sevince (1979)

Düzen (1978)

Yadeller(1978)

Batan Güneş(1978)

Yara (1978)

Ayağında Kundura (1978)

Aldırma Gönül (1978)

Küçük Ev (1977)

Liseli Kızlar (1977)

Kan (1977)

Yangın (1977)

Baskın (1977)

Çeşme(1976)

Bıktım Her Gün Ölmekten (1976)

Kan Kardeşler (1976)

Evlilik Şirketi (1976)

Alev (1976)

Bıktım Bu Hayattan (1976)

Aman Karım Duymasın (1976)

Merhaba (1976)

Ateş Böceği (1975)

Delisin (1975)

Sınıfta Şenlik Var (1975)

Köprü (1975)

Çapkın Hırsız (1975)

Garip Kuş (1974)

Yatık Emine (1974)

Gençlik Köprüsü (1974)

Bir Ana Bir Kız (1974)

Bir Yabancı (1974)

Kızım Ayşe (1974)

Bırakın Yaşayalım (1974)

Umut Dünyası (1973)

Istırap (Izdırap) (1973)

Ben Doğarken Ölmüşüm (film) (1973)

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