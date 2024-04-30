"Ne o öyle hediye beklemek, çok ayıp değil mi!" Seda Bakan ile Berfu Yenenler'in 'baby shower' tartışması

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YouTube kanalında ‘Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri’ programını sunan Yenenler, oyuncu Seda Bakan’la bir araya geldi. İkilinin ‘baby shower’a olan yaklaşımları çok konuşuldu.

'BEN GELENEKLERE BAĞLIYIM'

Berfu Yenenler programda özel hayatından bahseden Bakan’a “Millet baby shower’lar yapar sen geleneksel davrandın” dedi.

"Ben gelenekselliğe çok düşkün bir insanım, o tarafa geçemiyorum ayarlarım bozuluyor" diyen Bakan, 'Evden uzakta kalınca, ailemle konuşmazsam bana bir tedirginlik geliyor. Ben ailemden besleniyorum ifadelerini kullandı.

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI"

Açıklamalarına devam eden ünlü oyuncu, "Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi? Ben kimseye 'bana hediye getirin' diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki!" dedi.

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"O KÜLTÜRÜ HEMEN SAHİPLENİRİM"

Berfu Yenenler ise, "Ben o kültürü hemen sahiplenirim! Çok pahalı... Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor!" karşılığını verdi.

"BEBEĞİNİN EKSİKLERİNİ AL BENCE"

Seda Bakan araya girerek, "10 arkadaşın gelse sadece bir pusetini alabilir, o hediye listesini yapmaya gerek yok bence ayıp. Baby shower yapacağına bebeğinin eksiklerini al. Liste atamazsın insanlara" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ ALKIŞ TOPLADI

Seda Bakan, sözlerin sosyal medyada gündem oldu. Oyuncuyu açıklamalarından dolayı kutlayan binlerce sosyal medya kullanıcısı "Seda tipik bir Türk annesi" ve "Hem görgülü hem de adetlerine bağlı bir kadın" yorumları yapıldı.

İKİ KIZI VAR

38 yaşındaki ünlü oyuncu Seda Bakan, müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti.

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Bakan, 2019'da büyük kızı Leyla'yı, ardından da küçük kızı Ela'yı kucağına almıştı.

KIZININ PASTASINI KENDİ YAPTI

Ünlü oyuncu kızı Leyla'nın birinci yaş günü için aile arasında doğum günü organize etmiş, kızının pastasını da kendisi yapmıştı. Bakan'ın bu paylaşımı da büyük ilgi görmüştü.

40. GÜNDE MEVLİT OKUTTU

Seda Bakan, 2 Eylül'de dünyaya gelen, 'Ela' adını verdiği ikinci kızı için ise mevlit okutmuştu. 40 günlük olan Ela için evinde okunan mevlide ait kareleri sosyal medya hesabından "Çok şükür" diyerek paylaşmıştı.