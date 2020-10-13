Naz Mila kimdir nereli kaç yaşında?
Naz Mila, belirli dönemlerde yapmış olduğu paylaşımlar ve söylemleri ile sosyal medya gündeminde yer alıyor. Katıldığı programlar sayesinde ünlü olan ve ardından sosyal medya hesabına ağırlık veren Naz Mila, özel hayatı ve ilişkileri ile araştırılan isimler arasında yer buluyor. Peki, Naz Mila kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi. Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, bir dönem Ali Ağaoğlu’nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmişti. 1992 yılında dünyaya gelen Naz Mila’nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var. Adından söz ettirmeyi çok iyi başaran Naz Mila, tekne haberlerinden sonra da yaptırdığı bir dövme ile gündeme gelmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle