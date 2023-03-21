Müzikle nefes alacağız

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Gecenin açılışını yapan Nova Norda, “İlk şarkılarımı yazarken, ‘Yapamazsın, uğraşma’ dediler ama şimdi bu sahnedeyim, denemekten vazgeçmeyin” diyerek hayranlarına seslendi.

Nova Norda’nın ardından sahneye Gripin çıktı. Grubun solisti Birol Namoğlu “Nasılız diyeceğim, hepimiz aynıyız, bu akşam müzikle biraz nefes almaya çalışacağız, iyi ki geldiniz” diyerek binlerce İstanbulluya teşekkür etti.

Live From İstanbul Fest’in kapanışını ise Teoman yaptı. Konserine “N’apim Tabiatım Böyle” ile başlayan ünlü rock’çı, performansıyla geceye imzasını attı. Konserden elde edilen gelir deprem bölgelerine yardım için aktarılacak.