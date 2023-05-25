Müzik hobimdi şimdi hayatım

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◊ Sizi tanımayanlar için kendinizden bahsedebilir misiniz?

- Aile şirketimiz olan Eti Grup’ta yönetim kurulu üyesiyim. İş insanı olmanın dışında anneyim. Doruk, Kanat ve Bulut adlarında üç oğlum ve Tuana, Mert, Maya adlarındatorunlarım var. İnsanın hobisi bence yaşam kalitesini ortaya çıkaran bir şey. O yüzden yardımlaşmak, paylaşmak da hobim ve çok önemli benim için.

◊ Ozan Çolakoğlu ile hazırladığınız “Aydan, Yıllar Size Teşekkür Ederim” albümünüz çıktı. Bu nasıl bir

yolculuktu?

- 12 yıl önce kısa bir dönem felç oldum ve sol ses tellerim çalışmamaya başladı. 2.5 yıl önce de sağ ses tellerimde sorun yaşadım. Doktorum ses telimde kist olduğunu ve sesimi kaybetme aşamasına geldiğimi söyledi. Ameliyat oldum ve sesim geri geldi. 10 gün yasak olduğu için hiç konuşmadım. Bir yandan da ses terapisi almaya başladım. Sesim düzelmeye başlayınca doktor planımı sordu.

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Şu yanıtı verdim: “Çocukluğumdan beri şarkı söylemeyi çok severim ama ailem konservatuvara gitmeme sıcak bakmadı. Hayalim olan şeyi gerçekleştirmek için bugün araştırmalara başlayacağım.”

Ardından opera sanatçısı ve ses eğitmeni Günay Acar’la tanıştım. Bir gün “Acaba okuduğum şarkıları stüdyoda okusam, kayda alsam, torunlarıma anı olarak hediye bıraksam nasıl olur” dedim...

Pop müziğin en iyisi ile çalışmak istedim

◊ Ozan Çolakoğlu ile nasıl bir araya geldiniz?

- Bir şey yaparken en iyisi olmasını isterim. Pop ağırlıklı bir proje olduğu için de bu işin en iyisiyle çalışmak istedim. Ozan Çolakoğlu ile anlaştık. Emeklemeye zaman yoktu, hemen koşar adımlarla başladık. Bu işin bir sosyal sorumluluk haline gelmesi gerektiğini düşündüm. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin başkanı Semra Çetinkaya ve ekibiyle iletişime geçtik. Hobimi ilk defa profesyonelliğe taşıdım.

◊ Ozan Çolakoğlu ile iyi anlaştınız mı?

- Ozan Bey’le çok anı biriktirdik. Filmlerde gördüğüm müzik stüdyosunun nasıl bir şey olduğunu hep hayal ediyordum. Stüdyoda canlı orkestra müzik yapacağını zannettiğimden heyecandan titriyordum. Elim ayağım buz kesmişti ve benden ses çıkmıyordu. Ozan Bey geldi ve “Siz biraz sakin olun. Su için. Heyecanınızı yenin” dedi. Fakat stüdyoya girince orkestra yoktu. Sadece kulaklıktan müzik geliyordu. Ozan Bey, artık her şeyin dijital altyapıyla tamamlandığını söyledi.

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◊ Siz şifa ararken kendinizi müzik dünyasının içinde mi buldunuz?

- Evet, aynen öyle oldu. Müzik dünyasına girmem biraz geç oldu. Final ise sosyal sorumluluk projesi oldu.

Albümde 90’lar şarkıları var

◊ 12 şarkılık albümde kimlerin eserleri var?

- 90’lar Türkçe pop ağırlıklı bir albüm oldu. Sezen Aksu, Şehrazat, İlhan Şeşen, Fikret Şeneş ve Kayahan gibi önemli sanatçıların eserleri var. Yaşadığım sağlık sorunlarının bir nedeni vardı. Ben bunu sınav olarak kabul ediyorum. Bunlardan bir şey çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Bunları yaşamasam Türkiye Omuriliği Felçlileri Derneği ile hiç yolumuz kesişmeyecekti.

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◊ Ailenize albüm projenizden bahsettiğinizde tepkileri ne

oldu?

- Çocuklarıma ses eğitimi aldığımı söylememiştim. Öğrenince çok destek oldular. Ezelden beri istediğim bir şeydi. Çok zevk aldım. Büyük torunum Tuana, stüdyo kaydına geldi. Çok destek gördüm.

◊ Şarkı sözü yazmak ya da beste yapmak gibi planlarınız var mı?

- Beste yapmak çok iddialı. Şarkı sözü yazmak olabilir. Çünkü şiir yazmaya da ilgim var. Biraz fazla duygusal biriyim. Duygularımı kağıda dökmeyi severim. Bir konuyla ilgili düz yazılar yazarım.

İşinize âşık olun

◊ Şarkı söylemek mi, yoksa iş hayatı mı daha zor?

- Her iki tarafın da zorlukları var. Ancak azim, çalışma isteği ve işini sevmek önemli. Rahmetli babam “İşinize âşık olun. Aşkın olduğu yerde mutluluk ve verimlilik olur” derdi.

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Bu sektöre yıllarını vermiş sanatçılar var, onlara haksızlık olmasın. Müzik sektörü bir çöl ise ben daha kum tanesiyim. Emekliyorum, yürüyecek miyim daha onu bile bilmiyorum. Başarma cesaretim var.

Keşke bu işlere yıllar önce başlayabilseydim. Daha önce bu cesareti bulamadım. Bana çok keyif veriyormuş. Bir zamandan sonra keyif için yapıyorsun...

Türk sanat müziği albümü yapacağım

◊ Projeleriniz devam edecek mi? Bir sosyal sorumluluk gecesi için sahneye çıkar mısınız?

- Evet, albümler devam edecek. Çok keyif alıyorum. Bir Türk sanat müziği albümü eylülde geliyor. Anne ve babamın sevdiği eserlere yer vereceğim. Orada da Hakan Güngör ile çalışacağım. Ve yine geliri bağışlayacağım. Sıkıntılı günlerde hep yanımda müzik vardı. Beni müzik kurtardı. 2 senedir de seramik yapıyorum. Toprak ile negatif enerjiyi atıyorsunuz. Bir sosyal sorumluluk projesi olursa seve seve sahne alırım. Benim gibi gönüllü olan kişilerle birlikte yaparım.

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◊ Bu hayatta sizi ne üzer ve ne üzemez?

- Torunlarımın ve çocuklarımın sağlıkları benim için çok önemlidir. Onların mutluluğu beni mutlu eder, onların üzüntüsü beni üzer. Çocukken annemin saç spreyini mikrofon olarak kullanır, şarkı söylerdim. Ruhumda hep varmış müzik. Hobimdi, şimdi hayatım.